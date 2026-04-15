「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が八回途中１失点の快投でチームに連勝を呼び込んだ。四回には華麗なフィールディングを見せ、ＭＬＢ公式や米メディアから称賛されたが「普通です」とサラリと言ってのけた。

四回１死、ポランコを平凡な一ゴロに打ち取り、フリーマンがキャッチ。ベースカバーに入る山本へトスしたが、指にかかってしまったのかボールが高く浮いてしまった。だが山本は一塁ベースへ走り込みながらジャンプしてキャッチ。そのまま一塁ベースを踏んだ。

フリーマンも思わず安堵の笑みを浮かべ、山本も笑顔。最後はグラブでタッチをかわした。山本の運動能力の高さが垣間見えたシーンにＭＬＢ公式は「Ａｉｒ Ｙｏｓｈｉ！」と表現してたたえた。専門メディアのドジャース・ネーションも「山本は飛ばなければならなかった」と記しつつ紹介。一方でブレーク・ハリス記者は自身のＸで「ドジャースファンのほとんどが心臓発作を起こしそうだった」と表現した。

一歩間違えればアクシデントにもつながりかねないプレーだったが、鮮やかな身のこなしでアウトにした山本。着地の瞬間もしっかりとベースを見ており、「普通です」とサラリと言ってのけたように問題のないプレーだった。初回に先頭打者アーチを浴びて以降、打者２０人連続アウトの離れ業をやってのけた山本。８回途中１失点の快投の中にはこんな驚きのプレーもあった。