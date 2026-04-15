【弁当あるあるクイズ】傷みにくいおかずはどれ？意外なあのメニューが最強と言えるワケ

4月とはいえ、ポカポカと気温が上がる日も増えてきました。お弁当づくりで気になるのは、やっぱり「傷みにくさ」ですよね。

そこで今回は、傷みにくいお弁当おかずをクイズ形式でチェック。じつは意外なあのメニューが、お弁当にぴったりなんです。管理栄養士・新谷友里江さんに、調理のポイントとともに教えていただきました。

傷みにくいお弁当のおかずって？

じつは「揚げもの」こそ、お弁当にぴったりのおかず！

お弁当に入れても比較的いたみにくいといわれているのは、揚げもの。高温の油で加熱することで食材に含まれる水分が蒸発し、水けが少ない状態になっています。逆に、肉と野菜をいっしょに調理したものは、調理方法や使用する調味料にもよりますが、どうしても水分が出やすく、お弁当には不向き。別々に調理したり、詰め方などの工夫を。

気をつけたいポイントを押さえて、安心できるお弁当づくりを。毎日のランチタイムが、もっと楽しみになるはずです。

教えてくれたのは……新谷友里江さん

料理家、管理栄養士、フードコーディネーター。雑誌や書籍を中心に、レシピ開発から調理、フードスタイリングまで幅広く活躍。二児の母として、リアルな日常から生まれたお弁当レシピも大人気。

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）