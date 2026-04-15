中条あやみ（29）が15日、都内で、TBS系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（17日放送開始、金曜午後10時）の「放送直前！スペシャルプレミアイベント」に登壇した。

殺人事件の時効が廃止となった2010年4月27日のわずか2日前に、時効成立となってしまった両親殺害事件の犯人を追うため、警察官になった兄弟の完全オリジナルクライムサスペンス。中条は岡田将生（36）演じる主人公・田鎖真が強行犯係でバディを組む刑事・宮藤詩織役を務める。

係長役の岸谷五朗（61）から「岡田まーくんと染谷しょうちゃん（染谷将太＝33）が本当にナイスガイで、とっても明るい現場。しかもうちの署には中条あやみがいて、現場をさらにワントーン上げる特殊な能力を持っている」と、その明るさをたたえられた。中条も「岸谷さんが現場に来てくださると、ミュージカルかのようにおはようございますと言ってくださる」と褒め返した。

出演者の素顔を“事情聴取”するコーナーでは、リラックスするための習慣があるかという質問に「ある」と回答。「地方に行くことが多いので、ホテルに滞在するときはパジャマとか、自分の家のにおいがついたものを持って行く。そのほうが安心して寝られる気がするので。香り系はこだわってやってますね」と明かした。