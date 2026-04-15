アブディヤ41得点のブレイザーズがサンズを撃破…5年ぶりのプレーオフへ

4月15日（現地時間14日）に「NBAプレーオフ2026」進出をかけた「プレーイン・トーナメント2026」が行われ、ウェスタン・カンファレンスでは8位のポートランド・トレイルブレイザーズがPHXアリーナに乗り込み、7位のフェニックス・サンズと対戦した。

ブレイザーズは2点ビハインドで第1クォーターを終えると、第2クォーター開始からシェイドン・シャープ、ドノバン・クリンガンの連続得点でリードを奪取。さらに、デニ・アブディヤやスクート・ヘンダーソン、ジェレミー・グラントの活躍もあり、3点リードで試合を折り返した。

ロースコアになりながら終始リードした第3クォーターから一転、第4クォーターは開始から0－8のランを献上。サンズを止められず、開始4分47秒に試合最大の11点ビハインドを背負った。

試合終了残り4分49秒からホリデー、アブディヤの2連続3ポイントシュートで3点差まで肉薄。同3分31秒に8点差をつけられたものの、アブディヤのフリースロー、グラントの3ポイントなどで同1分54秒に逆転した。

終盤に試合をひっくり返されたが、同16秒にアブディヤが勝ち越しの“3点プレー”を成功。タイムアウト後、相手のオフェンスを守り切り、グラントのダンクで試合を決定づけた。

ブレイザーズが4点差で接戦を制し、5年ぶりとなるプレーオフ進出決定。アブディヤが41得点7リバウンド12アシスト2ブロックの活躍でチームをけん引したほか、ホリデーが21得点、グラントが16得点、シャープが12得点、クリンガンが11リバウンド3ブロックを記録した。

なお、ブレイザーズはプレーオフ1回戦でサンアントニオ・スパーズと激突。敗れたサンズは8位シードをかけて、ロサンゼルス・クリッパーズvsゴールデンステイト・ウォリアーズの勝者と対戦する。

■試合結果



フェニックス・サンズ 110－114 ポートランド・トレイルブレイザーズ



PHX｜33｜29｜20｜28｜＝110



POR｜31｜34｜18｜31｜＝114

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