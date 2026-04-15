Uber、法人サービス「Uber for Business」の標準特典を拡充 - 「Uber One」12カ月無料提供
Uber Japanは4月14日、法人向けサービス「Uber for Business」の標準特典を大幅に拡充することを発表した。
法人向けサービス「Uber for Business」の標準特典を大幅に拡充
導入企業の従業員に対し、通常年会費3,998円のサブスクリプションサービス「Uber One」を、12カ月間無料で標準特典として提供する。
導入企業の従業員は、ビジネスアカウントを連携するだけで、業務・プライベートを問わずタクシー料金の10%還元や配達手数料無料などの優待を受けられる。物価高が続く中、移動や食事のコストを直接的に削減する「手取りを増やす施策」として機能する。
この特典は「標準機能」として提供されるため、企業側の追加費用や契約事務、管理画面での運用負担は一切発生しない。既存の導入企業も対象(一部除く)となり、手軽に福利厚生をアップデートできる点が強みとなる。
すでに個人で「Uber One」を契約している場合も、現在の契約期間が満了したタイミングから自動的に12カ月の無料期間が開始される。先行導入された米国では、ビジネスとプライベートを横断する柔軟な設計が従業員満足度の向上に繋がっており、日本でもDX推進とエンゲージメント向上を支援する。
法人向けサービス「Uber for Business」の標準特典を大幅に拡充
導入企業の従業員に対し、通常年会費3,998円のサブスクリプションサービス「Uber One」を、12カ月間無料で標準特典として提供する。
導入企業の従業員は、ビジネスアカウントを連携するだけで、業務・プライベートを問わずタクシー料金の10%還元や配達手数料無料などの優待を受けられる。物価高が続く中、移動や食事のコストを直接的に削減する「手取りを増やす施策」として機能する。
すでに個人で「Uber One」を契約している場合も、現在の契約期間が満了したタイミングから自動的に12カ月の無料期間が開始される。先行導入された米国では、ビジネスとプライベートを横断する柔軟な設計が従業員満足度の向上に繋がっており、日本でもDX推進とエンゲージメント向上を支援する。