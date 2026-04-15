尾藤イサオ、60年前のビートルズ来日公演で前座務める 貴重な体験を語る【徹子の部屋】
歌手の尾藤イサオ（82）が、15日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】82歳には見えない！元気いっぱいの尾藤イサオ
ソロ歌手としてメジャーデビューして今年で62年になる尾藤。82歳の現在もステージに立ち続けている尾藤の元気の秘訣はウォーキングと銭湯に行くこと。
今年は28年ぶりの新曲のレコーディングに挑戦したそうで、ロカビリーらしく寝ながら歌詞を覚えたと明かす。80代になっての変化についても語っている。
今からちょうど60年前のビートルズ来日公演では尾藤は前座を務め、特別にビートルズの演奏を間近で聞くことができたそう。今回、縁のあるビートルズの名曲を披露する。
【写真】82歳には見えない！元気いっぱいの尾藤イサオ
ソロ歌手としてメジャーデビューして今年で62年になる尾藤。82歳の現在もステージに立ち続けている尾藤の元気の秘訣はウォーキングと銭湯に行くこと。
今年は28年ぶりの新曲のレコーディングに挑戦したそうで、ロカビリーらしく寝ながら歌詞を覚えたと明かす。80代になっての変化についても語っている。
今からちょうど60年前のビートルズ来日公演では尾藤は前座を務め、特別にビートルズの演奏を間近で聞くことができたそう。今回、縁のあるビートルズの名曲を披露する。