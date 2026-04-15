13日（現地時間）、ドナルド・トランプ米国大統領のホルムズ海峡逆封鎖が始まった後、中国が注目されている。イラン産原油の最大顧客である中国が、今回の封鎖を機にイランの説得に乗り出す可能性があるとの期待があるためだ。

イランは原油の大部分を中国に輸出している。エネルギー分析会社ケプラー（Kpler）によると、昨年イランが海外に販売した原油の80％が中国に向かった。昨年、中国が買い入れたイラン産原油は、輸入量全体の約13％に達する。米国など国際社会の制裁にもかかわらず、中国は「シャドーフリート（影の船団）」などを活用してイラン産石油を相場より安い価格で輸入し、国内物価の維持に活用してきた。

もし封鎖が長期化してイラン産石油の輸入が途絶えれば、中国も打撃を受ける可能性がある。上海国際問題研究院のシニアフェローである金良祥氏は、香港サウスチャイナ・モーニング・ポストに対し「米国の逆封鎖は中国の利益に莫大な打撃を与えるだろう」と見通した。

これを受け、中国がイランへの圧力に乗り出す可能性があるとの観測が出ている。米シンクタンク外交問題評議会（CFR）のリチャード・ハース前会長は、ニューヨーク・タイムズ（NYT）に「米国はホルムズ海峡の封鎖とともに、中国、インド、パキスタン、トルコなどイランの主要な顧客が米国の要求を受け入れるよう、イランに圧力をかける戦略を並行すべきだ」と語った。

中国は今回の戦争で、イランに対し影響力を行使したことがある。7日、米国とイランが2週間の停戦に合意する過程においてだ。NYTによると、中国は当時、トランプ大統領が警告した通りにイランのエネルギー施設や主要インフラを攻撃すれば経済的打撃が大きいとして、イランを強く説得したという。

中東をはじめとする世界各国も中国への働きかけを強めている。中国を訪問したアラブ首長国連邦（UAE）のアブダビのハーリド・ビン・モハメド・ビン・ザイード・アール・ナヒヤーン皇太子は14日、中国の習近平国家主席と会い、「UAEは中国との緊密な連携を通じて、（米国とイランの）停戦と戦争中断を促進し、国際海上輸送の安全を守りたい」と述べた。ハーリド皇太子は前日、李強首相と会談した際も「厳しい中東情勢において、中国が引き続き重要な役割を果たすことを期待する」と明らかにした。

UAEはイスラエルよりも多くイランからのミサイル・ドローン攻撃を受けるなど、今回の戦争で最も大きな被害を受けた国の一つだ。これに対し習主席はハーリド皇太子に対し「湾岸諸国の主権、安保、領土の保全は必ず実質的に尊重されなければならない」と応じた。