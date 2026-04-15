「絶対1人ちゃうやろー！」フジモン、1人ディズニー報告に「誰が写真を…？」「顔が小さく見える」の声
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは4月14日、自身のInstagramを更新。「1人でランドにインパしてきた」と報告し、写真を公開しました。
【写真】「1人でランドにインパしてきた」
ファンからは「めちゃめちゃ楽しんでる」「顔が小さく見える」「1人でもかわいいオバショット」「芸能界イチのディズニー通」といった声が寄せられました。また「誰が写真を…？」「誰に撮ってもらってるんですか」「絶対1人ちゃうやろー！」などのコメントも。藤本さんは「キャストさん！」と返信しています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「1人でランドにインパしてきた」
「芸能界イチのディズニー通」藤本さんは「1人でランドにインパしてきた」と、東京ディズニーランドを訪れたことを報告。ミッキーマウスとの記念ショットなど、6枚の写真も公開しました。1人でも全力で楽しんでいることが伝わってきます。藤本さんは「1人で行く時は計画立てんと行き当たりばったりが楽し！」と、1人での楽しみ方も明かしました。
次女とはディズニーシーへ3月10日の投稿では「次女とウィークナイトパスでシーにインパ！」と、次女と東京ディズニーシーを訪れたことを報告した藤本さん。親子でのツーショットは見ていてとてもほっこりとします。ファンからは「こんなパパいないよ」「理想のパパです」など、絶賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)