横浜FCユースの篠田琉成「エンゴロ・カンテ選手のようになりたいと思っています」

4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。

ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアEAST第2節・流通経済大柏vs横浜FCユースから。この試合、0-2で敗れて開幕2連敗となってしまった横浜FCユースだが、チームの未来を担う2人の1年生がスタメンとしてピッチに立った。

そのなかで右サイドバックとしてフル出場を果たしたDF篠田琉成。メンバー表を見ると、大半が横浜FCジュニアユース出身のなかで、数少ない街クラブ出身の選手だった。

169センチと大柄ではないが、球際に強く行けて守備の予測もいい。守備から攻撃の切り替えも素早く、ビルドアップで必要なポジションを取りながら、ボールとともにどんどん前進していく。プレーの引き出しを多く持っている選手だなと感じた。

前半は流通経済大柏の圧倒的な前からのプレスに対して戸惑っているように見えたが、後半に入るとプレスを回避するポジショニングやファーストタッチを駆使するようになり、ワンタッチプレーも増えた。

さらに途中出場のMF古谷のかぜがワイドに張るようになると、ハーフスペースでボールを受けて逆サイドへの展開や古谷を使ってインナーラップなど、プレスを掻い潜りながら攻撃の糸口を作り出すプレーを見せる。後半30分には古谷とのワンツーから右ポケットに侵入し、マイナスのクロス。これを同じ1年生MF金子航大が狙うが、左ポストを叩いた。

最後まで走り抜いた篠田に試合後、話を聞くと、きちんと挨拶をした後に1年生とは思えないハキハキとした口調で思いを伝えてくれた。

「プレミアを2試合経験してプレスの速さ、フィジカルの部分で違いを感じています。流経柏さんも自分がトラップした瞬間に寄せてきたり、すぐにカバーに入ったりと、囲い込んでくるので、もっと僕も周りを見てプレーしないといけないと痛感しました。でも、後半は（古谷）のかぜくんと話をして、僕が内側を狙ったり、相手のプレスに対して横のラインに立ったりと、なるべく僕がボールを受けられる状況を作り出せるように考えてプレーができました」

篠田は小学生時代はOXALA東京でプレーし、中学はForza’02でプレーしていた。中学ではCBとして守備スキルと強度を学び、奪い取ってからの攻撃の起点を作り出すプレーで、中学3年時にはDFながら10番を背負い、キャプテンとしてチームを牽引した。当然のように多くの県外の強豪校から声がかかった。他のチームメイトが高体連に次々と進路を決めるなか、横浜FCユースを選んだ。

「中2の新人戦のときに横浜FCのスカウトの人に見てもらったのをきっかけに、そこから何回か見てもらったんです。去年の夏に練習参加をして、オファーをいただきました。『高校サッカーかJユースか』という選択肢のなかで、プロを目指しているのと、周りがハイレベルで頭を使わないと生き残っていけないJユースの方が、より自分に足りないものを身につけられるという意味でも成長できると思って決めました」

最初は知り合いがいなかったため「練習で毎回緊張をしていた」と言うが、持ち前のキャプテンシーとコミュニケーション能力を駆使してチームに馴染んでいくと、右サイドバックにコンバートをされても高い適応能力を発揮し、1年生でスタメンの座を勝ち取った。

「僕はうまいほうではないんで、しっかりと強く行くべきところは強く行くし、1対1で絶対に負けない選手になって、かつサイドバックとして考える力をもっと養って、攻撃に多彩に関わっていける選手になる。小さくてもなんでもできるエンゴロ・カンテ（フェネルバフチェ、168センチ）選手のようになりたいと思っています」

1年生だからという理由で話を聞いたわけではない。90分間で見せた修正力、声かけなどのピッチ上での立ち振る舞いを見た上で、「話が聞きたい」と思わせてくれた選手だ。話を聞いてみて、より大人になろうとしている1年生の将来が非常に楽しみになった。（安藤隆人 / Takahito Ando）