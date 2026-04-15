「鷹祭SUMMER BOOST2026」で着用するユニホームを発表

ソフトバンクは14日、福岡と東京で開催する恒例イベント「鷹祭SUMMER BOOST2026」で着用するユニホームを発表した。白をテーマカラーとしたデザインは「原点回帰って感じかな？ 一番シンプルでこれもイイかもね」「え、カッコよくないすか」「モノトーンいい感じ」と好評だ。

白は古来より「清廉」「清浄」「覚悟」「美」「吉」「勝」と結びつく色とされ、勝負に臨む選手たちの強い意志と覚悟を象徴している。さらに、夏の太陽がもたらす「光」のイメージを重ね、ストライプと光沢感のある素材を取り入れることで、単色でありながら奥行きと躍動感を表現し、力強さと華やかさをあわせ持つデザインとなった。

このユニホームは6月と7月の計9試合で選手が着用し、入場者にはレプリカが配布される。昨年は「カチドキレッド」をモチーフとした赤色のユニホームを着用し、5戦全勝という抜群の成績を残した。

SNS上では「白ユニかっこよすぎる」「ずっとこれでいい！」「ことしは白ユニか！ 鷹祭の試合は白星で飾ろう」「シンプルやな」「かなーり好きです」「めっちゃカッコイイ！」「やっぱこの色好きやわ」といった反応があった。（Full-Count編集部）