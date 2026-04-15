前回王者パリSGがベスト４進出！ デンベレの２得点の活躍でリバプールを２−０撃破、２戦合計４−０の完勝【CL準々決勝】
現地４月14日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールと前回王者のパリ・サンジェルマンが前者の本拠地アンフィールドで対戦した。
第１レグを２−０で制したパリSGは開始３分にチャンスを作る。敵陣ボックス手前の左寄りからクバラツヘリアがミドルを狙うも、GKママルダシュビリにセーブされる。さらに17分にはスローインの流れからゴール前でジョアン・ネベスの折り返しに反応したデンベレが振り向きざまにボレーを放ったが、枠の上に外れた。
対するリバプールは28分にアクシデントが発生。エキティケが接触のないところで右足を負傷。２分後にサラーとの交代を余儀なくされる。その直後には右からのサラーのクロスにケルケズが飛び込むも、GKサフォノフの好守に阻まれる。こぼれ球にファン・ダイクが詰めたが、これもマルキーニョスにブロックされた。
一方、38分にはパリSGにも問題が発生。ヌーノ・メンデスが右のハムストリングを気にして座り込んでしまい、リュカ・エルナンデスと交代となった。このまま０−０で前半を終える。
迎えた後半、ホームチームが猛攻を仕掛ける。55分にはフラーフェンベルフがゴール前まで一気に持ち上がって強烈なシュートを放つも、枠を捉えられない。
その２分後にはサラーの絶妙なクロスにファーサイドのケルケズがダイレクトで合わせたが、惜しくもゴール右に外れた。
押し込み続けるなか、64分には敵陣ボックス内でマカリステルがパチョに倒され、当初はPKと判定されるも、オンフィールドレビューの結果、取り消される。
劣勢だったパリは72分にワンチャンスをモノにする。敵陣ペナルティエリア手前の中央でボールを受けたデンベレが鮮やかなミドルを突き刺した。
さらに90＋１分にも、カウンターからバルコラのクロスをデンベレが流し込んで追加点を奪った。
試合はこのまま２−０で終了。２戦合計４―０で完勝したパリSGがベスト４進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デンベレが圧巻の２発！
第１レグを２−０で制したパリSGは開始３分にチャンスを作る。敵陣ボックス手前の左寄りからクバラツヘリアがミドルを狙うも、GKママルダシュビリにセーブされる。さらに17分にはスローインの流れからゴール前でジョアン・ネベスの折り返しに反応したデンベレが振り向きざまにボレーを放ったが、枠の上に外れた。
一方、38分にはパリSGにも問題が発生。ヌーノ・メンデスが右のハムストリングを気にして座り込んでしまい、リュカ・エルナンデスと交代となった。このまま０−０で前半を終える。
迎えた後半、ホームチームが猛攻を仕掛ける。55分にはフラーフェンベルフがゴール前まで一気に持ち上がって強烈なシュートを放つも、枠を捉えられない。
その２分後にはサラーの絶妙なクロスにファーサイドのケルケズがダイレクトで合わせたが、惜しくもゴール右に外れた。
押し込み続けるなか、64分には敵陣ボックス内でマカリステルがパチョに倒され、当初はPKと判定されるも、オンフィールドレビューの結果、取り消される。
劣勢だったパリは72分にワンチャンスをモノにする。敵陣ペナルティエリア手前の中央でボールを受けたデンベレが鮮やかなミドルを突き刺した。
さらに90＋１分にも、カウンターからバルコラのクロスをデンベレが流し込んで追加点を奪った。
試合はこのまま２−０で終了。２戦合計４―０で完勝したパリSGがベスト４進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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