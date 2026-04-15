タオル美術館での音楽フェス開催に向け準備を進める土井レミイ杏利（撮影・野上伸悟）

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元プロハンドボーラー土井レミイ杏利（36）が、5月23、24日の2日間、愛媛・今治市「タオル美術館」屋外ガーデンエリアで開催される音楽フェス「FABRIC SOUND（ファブリックサウンド）」をプロデュースする。

現役中に開始したTikTokで680万人のフォロワーを獲得し、24年の競技引退後は、セカンドキャリアとしてビジネスの道を選択。主にデジタルマーケティングを手がける中、元スポーツ選手としては異例とも言える音楽フェス挑戦への思いを語った。

フェスのテーマはずばり“チルフェス”だという。フェスと聞くと大勢で声を出して盛り上がる風景が思い浮かぶが、全く異なるものを想定。「『チルフェス』の名の通り、ピクニックみたいな感じで、芝生の上でくつろぎながら、ゴロゴロ寝転がりながら最高の音楽を聴こうよ、というコンセプトです」と掲げた。生産量日本一を誇る今治タオルの「ゆったり、ふわっとしているイメージ」を大切に、「デジタルの世界から離れて、自然に囲まれて音楽を聴く、現代社会の人にとっていい癒やしと刺激になるんじゃないか」と期待を込める。

タオル美術館×音楽というこれまでに無いコラボレーション。きっかけは同美術館を訪れたことにあった。美しい館内に魅了された上、「社長とお会いして一緒にお仕事をすることになって、もっと若者に来てほしいと問題点が上がりました。僕の強みであるTikTokは音楽のコンテンツ。美術館にある広大な庭、芝生と音楽、タオルに親和性を感じて、フェスだ！と決めました」と語った。

自身は少年期に毎日オーケストラを聞いて音楽の世界観をイメージし、世界を舞台に活躍するシーンを思い描いていたという。さらに現役時代には、試合前に必ずJ．T．Petersonの「Dreamwalker」を聞いて気持ちを奮い立たせていたとも話した。音楽の心への作用を熟知していることも、発想の大きな後押しとなった。

昨夏から構想開始し、自ら出演者集めに奔走。「“チル”に合わせてバラード系に強い方、音へのこだわりを強く持っている方を集めさせていただきました」といい、CENT／セントチヒロ・チッチ、さらさ、石崎ひゅーいら、軸と個性を併せ持つ名前が並ぶ。「コンセプトを説明したら『まさにそれをやりたかった』という方も」とアーティストと気持ちも一致。万全の準備を整え、最高の“チル”を届ける。

フェス用のオリジナルバスタオルも作成し、“今治ならでは”にも明確にこだわり「1回で終わらせるつもりは全く無い」ときっぱり。「これを皮切りに恒例行事にして、何よりタオル美術館を知ってもらいたい。そのお手伝いの一環として、フェスという話題性があるもので、皆が共有したくなる空間を継続していくことが目標です」と挑戦し続ける意思を見せた。

開催まで残り約1カ月。「僕も美術館の皆さんも初めてのチャレンジですが、来てくれる皆さまも、アーティストの方も、最高だったなと思える瞬間を作ります。タオル美術館の魅力にも触れてもらいたいですし、タオルや自然に触れることでリラックスして、またその先の人生を頑張れるような空間にします」と熱い思いを口にした。【寺本吏輝】

◆土井レミイ杏利（どい・れみい・あんり）1989年（平元）9月28日生まれ、千葉県出身。フランス人の父と日本人の母の間に生まれ、小3からハンドボールを開始。埼玉・浦和学院高、日体大をへてフランスリーグでプレー。16年から日本代表入りし、21年東京五輪では主将。同年に大崎電気からジークスター東京へ移籍。24年5月に現役引退。身長180センチ。血液型A。愛称「レミたん」。