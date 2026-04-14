『プラダを着た悪魔2』ワールドプレミア、ディズニープラスで生配信 メリル＆アンらニューヨーク凱旋
米ニューヨークで開催予定の映画『プラダを着た悪魔２』ワールドプレミアの模様が、日本時間4月21日午前6時30分から、動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で生配信されることが決定した（※30日間リプレイ可能）。
【動画】『プラダを着た悪魔２』華やかな世界に“波乱”を予感させる本予告
2006年公開の大ヒット作『プラダを着た悪魔』は、トップファッション誌を舞台に、鬼編集長のもとで奮闘する主人公の成長を描き、世界中の女性たちの共感を集めた不朽の名作。公開から約20年を経た今も“働く女性のバイブル”として愛され続けている。
続編となる本作のプレミアは、物語の舞台でもあるニューヨークのリンカーン・センターで開催。先日来日したミランダ役のメリル・ストリープ、アンディ役のアン・ハサウェイに加え、エミリー役のエミリー・ブラント、ナイジェル役のスタンリー・トゥッチらオリジナルキャストが勢ぞろいする。
さらに、ケネス・ブラナーやシモーヌ・アシュリー、ケイレブ・ヒ−ロン、ヘレン・J・シェンらキャスト陣、デヴィッド・フランケル監督、脚本のアライン・ブロッシュ・マッケンナも登壇予定。
劇場公開を前にした最大級のイベントとなる今回のワールドプレミア。華やかなファッションとともに繰り広げられるレッドカーペット、キャストへのインタビュー、サプライズ演出など、まさにプレミアな一夜を、日本からリアルタイムで楽しむことができる。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より劇場公開。
【動画】『プラダを着た悪魔２』華やかな世界に“波乱”を予感させる本予告
2006年公開の大ヒット作『プラダを着た悪魔』は、トップファッション誌を舞台に、鬼編集長のもとで奮闘する主人公の成長を描き、世界中の女性たちの共感を集めた不朽の名作。公開から約20年を経た今も“働く女性のバイブル”として愛され続けている。
さらに、ケネス・ブラナーやシモーヌ・アシュリー、ケイレブ・ヒ−ロン、ヘレン・J・シェンらキャスト陣、デヴィッド・フランケル監督、脚本のアライン・ブロッシュ・マッケンナも登壇予定。
劇場公開を前にした最大級のイベントとなる今回のワールドプレミア。華やかなファッションとともに繰り広げられるレッドカーペット、キャストへのインタビュー、サプライズ演出など、まさにプレミアな一夜を、日本からリアルタイムで楽しむことができる。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より劇場公開。