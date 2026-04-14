アイドルグループ「Travis Japan」の松倉海斗（28）が13日放送の13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。日々の悩みを相談する意外な相手を明かした。

この日はメンバーの吉澤閑也、お笑いコンビ「さや香」の新山とともにゲスト出演。番組2度目の出演となる松倉に対し、MEGUMIは「前に来てくれた時に、悩みがあって、お母さんに電話してる、みたいなこと言っていたけど、その後は？相変わらず？」と質問。

松倉は「はい、電話してます。さすがに、28にもなったので。ちょっと数を減らして。その頻度を減らして（います）。前は週3〜4回とか（電話していた）」と告白した。

今は「1週間に1回とかに抑えて」いるとし、「その分、ちょっとチャットGPTに。最近、チャッピーに相談しています。悩みとか」とした。

MEGUMIが「いい回答くる？」と聞くと、「きます、きます。しかもちゃんと褒めてくれるっていうか」と松倉。メンバーとの関係も良好だというが「悩みとかはやっぱりメンバーに言わないほうがいいものとかもあったりとかもするので、そういうのはちょっとお母さんとか、チャッピーとかに（話している）」と明かした。