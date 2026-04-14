京都府南丹市の小学生・安達結希くんが行方不明になっている事件で、京都府警は4月13日、同市園部町の山で子どもとみられる遺体を発見した。

「遺体が見つかった場所は四方を山に囲まれ、山の合間に田園風景が広がる農村地帯。発見された際は仰向けの状態で置かれていたそうです。

遺体が行方不明の安達結希さんの遺体かどうかはわかりませんが、安達さんが居なくなったときと同じ服装とみられています。警察は身元確認を進めています。

遺体が発見された場所には、100人近くの報道陣が駆けつけました」（社会部記者）

遺体が発見された場所に隣接する田畑で、農業を営んでいる80代男性は、13日の様子をこう語る。

「その日は、昼から夕方まで田んぼをトラクターで耕していたのさ。そうしたら、午後4時45分ごろに警察がやってきて『ここから移動してください』と言われたんだ。規制線を張るからどいてほしいということだ。

なんの捜索か聞いたら『奥のため池を捜索します』と言っていた。仕方ないから家に帰って、夜のニュースを見ていたら、子どもの遺体が発見されたことを知った。捜索はそれだったのかと気づいた」

不可解なのは、遺体が置かれていた場所だ。

「舗装されている道路から山に入っていく林道だから、地元の人でもほとんど通らない場所だ。たまに近所の人が山菜を取りにいくぐらいで、それ以外は、あそこに道があるなんてあまり知らないだろう。私は、13日の朝に犬の散歩でその道を通った。でも、そのときは何もなかったんだ。

12日までは警察の捜索は1回もやっていない。だから、捜索で見つかったということじゃない。誰かが『遺体を置いた』と供述したから判明したんだろう。かわいそうなことをするもんだ。長年ここで農業をやってきたけど、こんなことになるとはな」（同）

なぜ子どもは遺体で発見されたのか。最悪の事態を迎えている。