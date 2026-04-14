SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃、デニムパンツ姿が「スタイル抜群」「ナイス」と絶賛の声 写真集も話題
プロテニスプレイヤーの園田彩乃が14日までに、自身のInstagramを更新。デニムパンツのバックショットを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（19枚）
一昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。Instagramでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、写真集の発売でも注目を集めている。
そんな彼女が「#私服」と投稿したのは自身のソロショット。写真には黒のトップスにデニムパンツをあわせた彼女の後ろ姿が収められている。投稿の中で園田は「このcalvinkleinのデニムめっっちゃお尻上がって見えるんですよ！って店員さんに言われて買ったらびっくり。お尻上がって見えるーーー」とコメント。ファンからは「スタイル抜群」「ナイス」「綺麗〜」といった声が集まった。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」Instagram（ayano_1006）
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（19枚）
一昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。Instagramでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、写真集の発売でも注目を集めている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」Instagram（ayano_1006）