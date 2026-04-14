「私しか介護できない…」41歳フリーランス女性、年収450万円、札幌の実家暮らし。“お金が足りない”理由
親の老いに伴う介護の必要性や生活コストの合理性を考え、実家を拠点に家族を支える道を選ぶ人も少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、北海道札幌市在住・41歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：フリーランス
在住：北海道札幌市
家族構成：親2人、子ども1人（自分）
世帯年収：自分450万円
実家の間取り：3LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：7万円
貯金総額：350万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「ありません」と話しました。
さらに「老犬もおり、お世話が必要なため。独り暮らしも経験したが、近くにいるのであれば生活のコスパ的にも実家暮らしのほうが都合がいいため」と話してくれました。
続けて、「また深夜にお風呂に入りたいが、両親は寝るのが早いため気を遣う。女性らしい下着などは気恥ずかしく、洗濯機に入れることができないため、手洗いをしている」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「今のところは特にないが、将来的に2人とも介護施設に入ったり、お墓に入ることを考えるとお金はいくらあっても足りないと思う」と続け、今後の不安を打ち明けてくれました。
唯一の介護担い手としてご両親を支えつつ、将来の施設費用を見据えて着実に貯蓄に励んでいるようです。生活上の細かな制約に苦労しながらも、今の自分にできる役割を全うしようとする姿勢が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、北海道札幌市在住・41歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：41歳女性
職業：フリーランス
在住：北海道札幌市
家族構成：親2人、子ども1人（自分）
世帯年収：自分450万円
実家の間取り：3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：2万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：7万円
貯金総額：350万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「ありません」と話しました。
「他兄弟は家庭があり、私しか介護できない」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「認知症や家出など、両親の老化が進んでいるが、他兄弟は家庭があり、私しか介護できないため」と回答。
さらに「老犬もおり、お世話が必要なため。独り暮らしも経験したが、近くにいるのであれば生活のコスパ的にも実家暮らしのほうが都合がいいため」と話してくれました。
「お金はいくらあっても足りない」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「トイレやお風呂などの時間が被るので、朝の出勤前の忙しい時などは苦労している」といいます。
続けて、「また深夜にお風呂に入りたいが、両親は寝るのが早いため気を遣う。女性らしい下着などは気恥ずかしく、洗濯機に入れることができないため、手洗いをしている」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「今のところは特にないが、将来的に2人とも介護施設に入ったり、お墓に入ることを考えるとお金はいくらあっても足りないと思う」と続け、今後の不安を打ち明けてくれました。
唯一の介護担い手としてご両親を支えつつ、将来の施設費用を見据えて着実に貯蓄に励んでいるようです。生活上の細かな制約に苦労しながらも、今の自分にできる役割を全うしようとする姿勢が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)