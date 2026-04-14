【あす15日から】無印良品、季節限定カレー発売 スリランカで学んだ3種類
無印良品（良品計画）は、新作カレー3種を、あす15日より全国の無印良品の店舗・ネットストアで季節限定で発売する。
【画像】無印良品の新作 スリランカに学んだ新作カレー3種の価格など
スリランカで学んだ調理方法を生かした、『たまごと野菜のクリーミーカレー』、『豚肉とタマリンドのスパイシーカレー』、『ココナッツと青唐辛子のチキンカレー』の3種類。
島国で高温多湿など日本との共通点もあるスリランカのカレーは、ココナッツミルクのまろやかさに、ハーブやスパイスの香りが重なり、さらりとした口当たりが特⾧。日本のルーカレーのように小麦粉を使うこともなく、野菜やココナッツミルクの甘みを生かしてつくるため、砂糖を加えず仕上げることができ、暑い夏でもさらりと食べられる。
スリランカカレーに欠かせない、爽やかでスパイシーな香りのハーブ「カレーリーフ」を使用するなど、現地の調理方法を生かしながら、日々の食事にも取り入れやすい味に仕上げた。
■現地に学ぶ たまごと野菜のクリーミーカレー（1辛）
炒めたまねぎなどの野菜とココナッツミルクの素材の甘みを生かし、ゆで卵とさやいんげん、人参などの野菜を入れた。スリランカカレーでは、旨味の要素としてカツオやマグロを乾燥させた伝統的な食材「モルディブフィッシュ」が使われるが、この商品は日本のかつお節で代用。
■現地に学ぶ 豚肉とタマリンドのスパイシーカレー（4辛）
コリアンダー、カルダモン、クミン、シナモン、クローブなどのスパイスを焙煎することにより、豚肉の旨みに負けない力強い香りを引き立たせた。炒めたまねぎとココナッツミルクの素材の甘みと、タマリンドのやわらかい酸味を生かしている。
■現地に学ぶ スリランカ ココナッツと青唐辛子のチキンカレー（5辛）
「豚肉とタマリンドのスパイシーカレー」と同様に、コリアンダー、カルダモン、クミン、クローブなどのスパイスを焙煎し、鶏肉の旨みに負けない力強い香りを引き立たせた。ココナッツミルクは濃さの違う2種類を使い分けることで、ココナッツミルクのフレッシュな香りと、濃厚でまろやかな味わいを出している。
【画像】無印良品の新作 スリランカに学んだ新作カレー3種の価格など
スリランカで学んだ調理方法を生かした、『たまごと野菜のクリーミーカレー』、『豚肉とタマリンドのスパイシーカレー』、『ココナッツと青唐辛子のチキンカレー』の3種類。
島国で高温多湿など日本との共通点もあるスリランカのカレーは、ココナッツミルクのまろやかさに、ハーブやスパイスの香りが重なり、さらりとした口当たりが特⾧。日本のルーカレーのように小麦粉を使うこともなく、野菜やココナッツミルクの甘みを生かしてつくるため、砂糖を加えず仕上げることができ、暑い夏でもさらりと食べられる。
■現地に学ぶ たまごと野菜のクリーミーカレー（1辛）
炒めたまねぎなどの野菜とココナッツミルクの素材の甘みを生かし、ゆで卵とさやいんげん、人参などの野菜を入れた。スリランカカレーでは、旨味の要素としてカツオやマグロを乾燥させた伝統的な食材「モルディブフィッシュ」が使われるが、この商品は日本のかつお節で代用。
■現地に学ぶ 豚肉とタマリンドのスパイシーカレー（4辛）
コリアンダー、カルダモン、クミン、シナモン、クローブなどのスパイスを焙煎することにより、豚肉の旨みに負けない力強い香りを引き立たせた。炒めたまねぎとココナッツミルクの素材の甘みと、タマリンドのやわらかい酸味を生かしている。
■現地に学ぶ スリランカ ココナッツと青唐辛子のチキンカレー（5辛）
「豚肉とタマリンドのスパイシーカレー」と同様に、コリアンダー、カルダモン、クミン、クローブなどのスパイスを焙煎し、鶏肉の旨みに負けない力強い香りを引き立たせた。ココナッツミルクは濃さの違う2種類を使い分けることで、ココナッツミルクのフレッシュな香りと、濃厚でまろやかな味わいを出している。