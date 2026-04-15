意外と知らないスマホ契約の罠。「数日間スマホ買えません」法改正で求められる”16桁”の暗証番号
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YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が「【法改正】4月からスマホが買えない人が続出…ほぼ全員が対象の落とし穴」を公開した。2026年4月から施行される本人確認の厳格化に伴い、スマートフォンの契約や銀行口座の利用時に暗証番号が必須となること、そしてパスワード忘れによるリスクについて解説している。
2026年4月以降、スマートフォン契約時の本人確認において、従来の身分証の目視確認が廃止される。ミツル氏はこの変更について「暗証番号でICチップ内の情報確認、これが義務化された」と説明した。その背景には、1〜2万円で簡単に作れる偽造マイナンバーカードを用いた不正契約の増加があるという。「簡単な個人情報さえあれば他人のスマホ勝手に契約できる」と指摘し、実際に大阪の市議が被害に遭い、225万円の高級時計をローンで購入された事件を紹介した。
特に注意すべき点として、マイナンバーカードには普段使いの4桁の暗証番号に加え、契約手続きなどで要求される「6〜16桁の大文字アルファベットと数字」の署名用電子証明書パスワードが存在することを挙げた。普段使わない長いパスワードは忘れられがちであり、回数制限を超えてミスをすると「ロック地獄」に陥ると表現。4桁のパスワードは3回、長いパスワードは5回間違えるとロックがかかり、役所へ行って解除するまで「数日〜数週間スマホなし生活」を強いられる可能性があると警鐘を鳴らした。
さらに、オンラインでの契約や店舗でのMNPワンストップ手続きの普及により、長いパスワードを求められる機会は増加している。このパスワードは「デジタル実印扱い」とも言える重要なものであり、決済アプリや銀行口座のセキュリティ更新時にも必要になる場合があるとした。一方で、ミツル氏は「4桁の方さえ覚えていれば、長い方はコンビニで再設定できる」という解決策も提示し、実際のマルチコピー機を使った手順を紹介した。
本人確認の厳格化は私たちの資産や個人情報を守るための重要な法改正だが、それに伴い自身の暗証番号を正確に把握しておくことが不可欠となる。いざという時に困らないために、今のうちにパスワードの控えを確認し、必要であれば再設定を行うといった事前準備の重要性を説き、視聴者に確認を促している。
2026年4月以降、スマートフォン契約時の本人確認において、従来の身分証の目視確認が廃止される。ミツル氏はこの変更について「暗証番号でICチップ内の情報確認、これが義務化された」と説明した。その背景には、1〜2万円で簡単に作れる偽造マイナンバーカードを用いた不正契約の増加があるという。「簡単な個人情報さえあれば他人のスマホ勝手に契約できる」と指摘し、実際に大阪の市議が被害に遭い、225万円の高級時計をローンで購入された事件を紹介した。
特に注意すべき点として、マイナンバーカードには普段使いの4桁の暗証番号に加え、契約手続きなどで要求される「6〜16桁の大文字アルファベットと数字」の署名用電子証明書パスワードが存在することを挙げた。普段使わない長いパスワードは忘れられがちであり、回数制限を超えてミスをすると「ロック地獄」に陥ると表現。4桁のパスワードは3回、長いパスワードは5回間違えるとロックがかかり、役所へ行って解除するまで「数日〜数週間スマホなし生活」を強いられる可能性があると警鐘を鳴らした。
さらに、オンラインでの契約や店舗でのMNPワンストップ手続きの普及により、長いパスワードを求められる機会は増加している。このパスワードは「デジタル実印扱い」とも言える重要なものであり、決済アプリや銀行口座のセキュリティ更新時にも必要になる場合があるとした。一方で、ミツル氏は「4桁の方さえ覚えていれば、長い方はコンビニで再設定できる」という解決策も提示し、実際のマルチコピー機を使った手順を紹介した。
本人確認の厳格化は私たちの資産や個人情報を守るための重要な法改正だが、それに伴い自身の暗証番号を正確に把握しておくことが不可欠となる。いざという時に困らないために、今のうちにパスワードの控えを確認し、必要であれば再設定を行うといった事前準備の重要性を説き、視聴者に確認を促している。
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