BABYMONSTER、3rdミニアルバム個人ビジュアル第2弾としてRUKA＆RORAのポスター公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERの3rdミニアルバム『춤（CHOOM）』（5月4日リリース）より、メンバーのRUKA、RORAの個人ビジュアルが公開された。

■ふたりの存在感と自信に満ちた魅力が際立つ仕上がり

ASA、CHIQUITAに続く、個別ビジュアルポスター第2弾としてRUKAとRORAが登場。

公開されたビジュアルは、ふたりの存在感と自信に満ちた魅力が際立つ仕上がり。RUKAはツインテールに大胆なアクセサリーを合わせて独自のムードを強調し、RORAはレッドトーンのトップスに落ち着いた視線とシックな表情で抑制されたカリスマ性を見せている。

強烈なインパクトを残すビジュアルは、BABYMONSTERの高いコンセプト消化力を改めて証明するもの。ニュース速報を思わせるマグショットコンセプトのポスターが順次公開されるなか、世界中のファンの期待はさらに高まっている。

BABYMONSTERは、5月4日18時に3rdミニアルバム『춤（CHOOM）』をリリースし、同名のタイトル曲でカムバック活動を開始。ヤン・ヒョンソク総合プロデューサーは「これまでにない新しいアルバム」と新作について予告。BABYMONSTERが今回のアルバムでどのような変身を遂げるのか注目だ。

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

MINI ALBUM『춤（CHOOM）』

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/