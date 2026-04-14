メーガン妃、ジャムが“届かなかった”と明かした『SUITS』共演者に即発送
ライフスタイルブランド「As Ever」のプロモーションとして、知り合いのセレブたちに同ブランドのジャムを贈るなどして注目を集めたメーガン妃。ところが、ヘンリー王子と結婚前の女優時代に出演していたドラマ『SUITS／スーツ』の恋人役で、ロイヤルウェディングにも招待していたパトリック・J・アダムスのことをすっかり忘れていたことが発覚。本人のコメントを受け、慌てて発送したようだ。
【写真】立派な木のボードに並べられた「As Ever」のジャム
パトリックへの“発送漏れ”が発覚したのは、現地時間3月31日のこと。ポッドキャスト『Not Skinny But Not Fat（原題）』でメーガン妃の話題となり、ホストのアマンダ・ハーシュが、手書きのメッセージカードが添えられた「箱入り」ジャムが届いたと明かすと、一方のパトリックは「届いてない」とまさかの告白。「何ももらえなかった。（インスタグラムの）フォロワー数が足りないんだと思うよ」と冗談めかして語った。
番組の公式インスタグラムはこのやり取りを公開し、「私はメーガンのジャムをもらったよ！ パトリックごめんね！」と投稿。これに対しメーガン妃がコメント欄にて、「パトリックと（妻の）トローヤン・ベリサリオの元に向けジャムを発送中」と反応。「夫妻の3人の娘たちにハグを、トローヤンにも愛情を贈る」と綴った。
それから10日弱。4月9日にパトリックがインスタグラムを更新し、As Everのブランド名とロゴが刻印された木製カットボードの上に並べられたジャム3瓶とハチミツ2瓶の写真を公開。
「待った甲斐があった。メーガン、おいしいものをありがとう。僕がジャムをもらえていなかったことに関する人々の認識を高めてくれた『Not Skinny But Not Fat』にも感謝します」とユーモアたっぷりに綴った。
『SUITS／スーツ』は、アメリカ・USAネットワークで2011年から2019年まで9シーズンにわたって放送されたリーガルドラマ。日本や韓国でもリメイク版が放送されるなど人気を博した。パトリックは、天才的な頭脳と記憶力を持ちながら大学を中退し、学歴を詐称して弁護士として働く主人公マイクを演じ、恋人レイチェル役のメーガン妃とともに、シーズン7をもって降板。2018年に行われたメーガン妃とヘンリー王子の挙式には、ハーヴィー役のガブリエル・マクトと女優の妻ジャシンダ・バレット、ドナ役のサラ・ラファティらとともに出席していた。
なおファンはパトリックの投稿に対し、「マイク＆レイチェル最高」「おいしいジャムが届いたようで良かったね」「最高『SUITS／スーツ』をもう一度観るべきかな」などと反応を寄せている。
引用：「パトリック・J・アダムス」Instagram（＠patrickjadams）
『Not Skinny But Not Fat（原題）』Instagram（＠notskinnybutnotfat）
パトリックへの“発送漏れ”が発覚したのは、現地時間3月31日のこと。ポッドキャスト『Not Skinny But Not Fat（原題）』でメーガン妃の話題となり、ホストのアマンダ・ハーシュが、手書きのメッセージカードが添えられた「箱入り」ジャムが届いたと明かすと、一方のパトリックは「届いてない」とまさかの告白。「何ももらえなかった。（インスタグラムの）フォロワー数が足りないんだと思うよ」と冗談めかして語った。
番組の公式インスタグラムはこのやり取りを公開し、「私はメーガンのジャムをもらったよ！ パトリックごめんね！」と投稿。これに対しメーガン妃がコメント欄にて、「パトリックと（妻の）トローヤン・ベリサリオの元に向けジャムを発送中」と反応。「夫妻の3人の娘たちにハグを、トローヤンにも愛情を贈る」と綴った。
それから10日弱。4月9日にパトリックがインスタグラムを更新し、As Everのブランド名とロゴが刻印された木製カットボードの上に並べられたジャム3瓶とハチミツ2瓶の写真を公開。
「待った甲斐があった。メーガン、おいしいものをありがとう。僕がジャムをもらえていなかったことに関する人々の認識を高めてくれた『Not Skinny But Not Fat』にも感謝します」とユーモアたっぷりに綴った。
『SUITS／スーツ』は、アメリカ・USAネットワークで2011年から2019年まで9シーズンにわたって放送されたリーガルドラマ。日本や韓国でもリメイク版が放送されるなど人気を博した。パトリックは、天才的な頭脳と記憶力を持ちながら大学を中退し、学歴を詐称して弁護士として働く主人公マイクを演じ、恋人レイチェル役のメーガン妃とともに、シーズン7をもって降板。2018年に行われたメーガン妃とヘンリー王子の挙式には、ハーヴィー役のガブリエル・マクトと女優の妻ジャシンダ・バレット、ドナ役のサラ・ラファティらとともに出席していた。
なおファンはパトリックの投稿に対し、「マイク＆レイチェル最高」「おいしいジャムが届いたようで良かったね」「最高『SUITS／スーツ』をもう一度観るべきかな」などと反応を寄せている。
引用：「パトリック・J・アダムス」Instagram（＠patrickjadams）
『Not Skinny But Not Fat（原題）』Instagram（＠notskinnybutnotfat）