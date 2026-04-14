「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）

メッツはドジャースに完封負けを喫した。それでも日本のファンからは初回に遊撃手・リンドーアが見せたシーンに好感の声があがった。

初回に右肩甲骨付近に死球を受けた大谷。思わず絶叫し、スタンドからは大ブーイングがわき起こった。一塁に表情をゆがめながら歩き、塁上では右腕をまわして動作を確認。次打者のタッカーが四球を選んで大谷が二塁へ歩いたとき、そのシーンは起こった。

遊撃手のリンドーアが笑みを浮かべながら大谷に歩み寄り、死球が当たった場所を確認。すると右手を伸ばして患部をさすってあげた。大谷もボールが当たった場所をさわりながら声をかけ、両者は笑顔に。ほっこりシーンに日本のファンからは好感の声があがった。

「１回に大谷がデッドボールで塁に出たあとリンドーアが肩心配してたのほっこりした」「ナイスガイ！」「リンドーア良い人すぎ」「リンドーア優しい。今日は大谷さん怒らなくて安心」といったつぶやきがＸに集まった。リンドーアはインディアンズでメジャーデビューを果たし、２０年シーズンオフにトレードでメッツへ移籍。翌年に１０年３億４１００万ドルの大型契約を結び、不動の遊撃手として君臨している。

さらに第４打席ではメッツの捕手・アルバレスが一塁へ牽制球を投じようとした際、あわやヘルメット直撃のシーンがあり、直後に肩をポンポンとたたいて謝罪の意を示した場面も。これには大谷も思わず苦笑いを浮かべていた。