65歳で「年金180万円」を70歳まで繰り下げると「240万円」に増える!? でも老後も“年収300万円”で働くと、年金が減ってしまいますか？ 注意点も確認

年金は繰下げ受給で増やせる

公的年金（老齢基礎年金・厚生年金）は、原則65歳から受け取る仕組みです。しかし、希望すれば受給開始を遅らせる「繰下げ受給」が可能です。繰下げ受給を選ぶと、年金受給額は1ヶ月ごとに0.7％ずつ増額されます。例えば、5年間繰り下げた場合、増額率は0.7％×60ヶ月で最大42％になります。

つまり、65歳で受け取ると受給額が年180万円の場合、70歳で受け取る繰下げ受給にすると、180万円×1.42≒約255万円という計算になり、タイトルにあるような「240万円前後に増える」というのは現実的な水準です。

「65歳で年金180万円が、70歳なら240万円に増える」というのは、定年後も働いているから増えるというのではなく、年金の受給時期を繰り下げることによるものです。



なぜ大きく増えるのか？ 制度改正のポイント

繰下げ受給は、2022年の改正により年金の繰下げ上限が70歳から75歳まで拡大されました。現在は、定年後も働いて収入を得る人が多くなっており、年金受給を後ろ倒しにする選択肢が広がっています。

繰下げ受給による増額率は従来どおり「月0.7％」のままですが、繰下げ上限が拡大されたことにより、仮に75歳まで繰り下げると最大84％受給額を増やせます。つまり、長く働いて受給を遅らせるほど、将来の年金は大きく増える設計になっています。



年収300万円で働くと年金は減るのか？

一方、繰下げ受給をせずに、働きながら年金受給する人にとって気になるのが、働くと年金が減るのかという点です。一定以上の収入があると、「在職老齢年金制度」に基づいて、年金の一部が支給停止されます。

ただ、現在は制度が見直され、月収（ボーナスを含む年収の12分の1）と年金の合計が65万円以下（2026年4月改正）であれば、基本的に減額はありません。つまり、年収300万円（月25万円程度）の場合では、ほとんどの場合で年金が大きく減ることはないでしょう。



注意点：増えるのは「65歳時点の年金」

「定年後も働いて保険料を納めて、繰下げもして受給額を増やそう」と思う人もいるかもしれませんが、これには注意点があります。それは、繰下げ受給の増額は65歳時点の年金額が対象だという点です。

65歳以降に働いて増えた年金分は、増額率の対象にはなりません。例えば、65歳時点の年金額が180万円で、その後に上乗せとして10万円増額したとしても、42％増になるのは180万円部分のみです。この点を理解していないと、「思ったより増えない」と感じる原因になります。



まとめ

年金は原則65歳から受給ですが、繰下げによって増額が可能です。年金を受け取りつつ年収300万円程度で働く場合、年金が大きく減るケースは少ないため、働きながら年金受給や繰下げ受給も現実的です。

ただし、繰下げ受給による増額の対象は65歳時点の年金です。自身のライフプランに合わせて、年金受給の開始時期を慎重に選びましょう。



出典

厚生労働省 年金制度の仕組みと考え方 第11 老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給

厚生労働省 在職老齢年金制度の見直しについて

執筆者 : 仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士