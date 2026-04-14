みやむら動物病院（東京・江戸川区）は、愛犬家３０３人を対象に、ペットフードに関する調査を実施し、１４日に結果を発表した。

「ペットフードにこだわっていそうな有名人を教えてください。(複数回答可)」と質問したところ、第３位は「木村拓哉」（１０１人）。「妥協を許さないイメージなのでペットフードにもこだわりがありそう」（４０代男性）、「家族を大切にしているのがインスタなどを見て分かるので、ペットに対しても大切に思っていて、こだわりがありそうだから」（４０代女性）、「何事にもストイックなので犬のごはんにもこだわりがありそうだから」（４０代女性）などの理由だった。

第２位はドジャースの「大谷翔平」（１０８人）。理由は「自分の食事に気を付けていると思うので、ペットの食事にもこだわっていると思った」（４０代男性）、「アスリートの目線で栄養面をチェックしていそう」（４０代女性）、「ペットのために使える予算が多そうだから」（５０代男性）。

そして第１位は「坂上忍」。「色々な犬種のわんちゃんを飼ってるのでそれぞれにあった食事にこだわっていそうだから」（３０代女性）、「保護活動を通じて、一頭一頭の体調に合わせた食事を真剣に選んでいそうだから」（４０代男性）などの理由が挙げられている。