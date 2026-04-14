100均で見つけたら即確保〜！当時遊んでた世代にはたまらない♡レトロ可愛い限定グッズ
商品情報
商品名：レンチキュラーステッカー（ぷよぷよ、B）、ステッカー（ぷよぷよ、C）
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582686711860、4582686711792
懐かしのレトロゲーム風デザイン♡ダイソーで見つけたぷよぷよステッカーが可愛い！
ぷよぷよ35周年を記念したグッズがダイソーに登場！
当時ぷよぷよをプレイしていた世代には懐かしく、馴染みがない方でもレトロ可愛い！と感じるデザインが豊富にラインナップされています。
見た目に一目惚れしてゲットした『レンチキュラーステッカー（ぷよぷよ、B）』は、ぷよぷよのプレイ画面のようなデザインが可愛いステッカーです。
昔懐かしの携帯ゲーム機を模したフォルムや、カラフルな色合いもたまりません♡
しかも、見る角度によって絵柄が変化する、レンチキュラー仕様となっているのもポイント。
写真だとわかりにくいですが、肉眼で見るとはっきりと絵柄が変わるワクワク感も楽しめます！
存在感があるのでこれ1枚で映えて、私物の目印としてもおすすめ。
スマホケースの裏側に挟むのにジャストなサイズ感なので、ステッカーとして貼るだけでなく、スマホのデコレーションとしても優秀です。
『ステッカー（ぷよぷよ、C）』はネオン風デザインで映える♡
『ステッカー（ぷよぷよ、C）』は、ネオンサインのような、鮮やかでレトロな色使いが特徴のシール。
キャラクターやゲームの効果音が、レトロフューチャーな雰囲気で描かれています。
1枚1枚が小さめなので、手持ちのガジェットや手帳をデコレーションしたり、ギフトラッピングの封印シールやワンポイントに最適。
今回は黒いポーチに貼ってみましたが、ネオンカラーが黒に映えてとても可愛く仕上がりました♡
今回は、ダイソーの『レンチキュラーステッカー（ぷよぷよ、B）』と『ステッカー（ぷよぷよ、C）』をご紹介しました。
こちらのステッカー以外にも、ダイソーの「ぷよぷよ35周年」コーナーには多数のアイテムが並んでいます。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。