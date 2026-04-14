100均で見つけたら即確保〜！当時遊んでた世代にはたまらない♡レトロ可愛い限定グッズ

ぷよぷよ35周年を記念したグッズが登場！ダイソーでもさまざまなアイテムが展開されており、今回は気になるステッカーをゲットしてきました。当時ぷよぷよで遊んでいた世代はもちろん、馴染みがない方でもレトロ可愛い！と思える、懐かしのゲーム機風やネオン風のノスタルジックなデザイン♡早速チェックしてみましょう！

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商品情報

商品名：レンチキュラーステッカー（ぷよぷよ、B）、ステッカー（ぷよぷよ、C）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582686711860、4582686711792

懐かしのレトロゲーム風デザイン♡ダイソーで見つけたぷよぷよステッカーが可愛い！

ぷよぷよ35周年を記念したグッズがダイソーに登場！

当時ぷよぷよをプレイしていた世代には懐かしく、馴染みがない方でもレトロ可愛い！と感じるデザインが豊富にラインナップされています。

見た目に一目惚れしてゲットした『レンチキュラーステッカー（ぷよぷよ、B）』は、ぷよぷよのプレイ画面のようなデザインが可愛いステッカーです。

昔懐かしの携帯ゲーム機を模したフォルムや、カラフルな色合いもたまりません♡

しかも、見る角度によって絵柄が変化する、レンチキュラー仕様となっているのもポイント。

写真だとわかりにくいですが、肉眼で見るとはっきりと絵柄が変わるワクワク感も楽しめます！

存在感があるのでこれ1枚で映えて、私物の目印としてもおすすめ。

スマホケースの裏側に挟むのにジャストなサイズ感なので、ステッカーとして貼るだけでなく、スマホのデコレーションとしても優秀です。

『ステッカー（ぷよぷよ、C）』はネオン風デザインで映える♡

『ステッカー（ぷよぷよ、C）』は、ネオンサインのような、鮮やかでレトロな色使いが特徴のシール。

キャラクターやゲームの効果音が、レトロフューチャーな雰囲気で描かれています。

1枚1枚が小さめなので、手持ちのガジェットや手帳をデコレーションしたり、ギフトラッピングの封印シールやワンポイントに最適。

今回は黒いポーチに貼ってみましたが、ネオンカラーが黒に映えてとても可愛く仕上がりました♡

今回は、ダイソーの『レンチキュラーステッカー（ぷよぷよ、B）』と『ステッカー（ぷよぷよ、C）』をご紹介しました。

こちらのステッカー以外にも、ダイソーの「ぷよぷよ35周年」コーナーには多数のアイテムが並んでいます。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。