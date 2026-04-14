１２日、敦煌市七里鎮の桃産業モデル基地で遊ぶ子ども。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

【新華社敦煌4月14日】中国甘粛省敦煌市七里鎮の桃産業モデル基地ではこのほど、桃の花が見頃を迎えた。ピンク色の花は訪れた人々の目を楽しませている。

１２日、敦煌市七里鎮の桃産業モデル基地。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１２日、敦煌市七里鎮の桃産業モデル基地で花を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１２日、敦煌市七里鎮の桃産業モデル基地で撮影を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１２日、敦煌市七里鎮の桃産業モデル基地。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１２日、敦煌市七里鎮の桃産業モデル基地で花を撮影する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

１２日、敦煌市七里鎮の桃産業モデル基地で花を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）