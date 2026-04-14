映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSで、目黒蓮（Snow Man）と高橋文哉によるユニークな動画が公開され、話題を集めている。

【動画＆写真】“心で会話”する目黒蓮＆高橋文哉／目黒蓮＆高橋文哉の2ショット／並んで歩く姿など場面写真／完成披露会の様子

■目黒蓮と高橋文哉が“心で会話”

動画では、白背景のシンプルな空間にスツールを並べ、目黒と高橋が向かい合うように座って登場。

投稿文では「他人の心が読めるシンのように #目黒蓮 さんと #高橋文哉 さんが心で“会話中”？！ 一体、なにを話しているのでしょうか…」と紹介されており、作品の設定を生かした遊び心ある演出が印象的だ。

ふたりは、実際に口を動かしているわけではなく、視線や表情の変化だけで“会話”しているような雰囲気を表現。そこにアフレコのセリフが重なることで、不思議と会話が成立しているように見えるユニークな動画に仕上がっている。

目黒が「映画『SAKAMOTO DAYS』おすすめポイントは？」と問いかけると、高橋が「まずは本気のアクションがかっこよくて最高ですね」と答える。目黒も「いや～アクション、頑張ったもんね」と同調し、高橋は「日常シーンとのギャップも魅力的です」と続ける。

この日の目黒は全身をブラックでまとめた。シックで大人っぽく、シンプルなセットの中でいっそう存在感を放っている。袖を軽くまくったラフさもありながら、シャープなシルエットが目を引き、スツールに腰掛けた状態でもすらりと伸びた脚の長さが際立っている。

一方の高橋は、ライトブルーのジャケットに同色のシャツ、ブラックパンツを合わせたクリーンな装い。やわらかな色味が爽やかな雰囲気を引き立て、目黒のシックなブラックコーデとの対比も映えている。

SNSでは、「ふたりともカワイイ」「めめふみの穏やかそうな空気たまらん」「座り方かっこいい」「脚の長さバグってる」「お顔かわいい」「表情が愛おしすぎる」「シュールで面白い」といった声が寄せられている。

■目黒蓮＆高橋文哉の2ショット

■坂本太郎（目黒）と朝倉シン（高橋）が並んで歩く姿など場面写真

■完成披露会の様子

Snow Man

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