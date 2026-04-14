NHKの情報番組「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）は14日の放送冒頭、前日13日の一部放送内容について、MCを担当する鈴木奈穂子アナウンサーが訂正、謝罪した。

同番組では13日の放送で、ダウン症の書家として知られる金澤翔子さん（40）について、昨年、書家を引退したと伝えた。その後、金澤さんのフェイスブックには、番組内で「金澤翔子が引退したとの誤った内容が放送されました」「現在は、新たな作品製作は終了しましたが、展覧会の開催や、イベント等での揮毫パフォーマンスは従来通り継続して作家活動を行っています」などとした、「株式会社アトリエ翔子」名での「重要なお知らせ」が掲載された。「あさイチ」での放送内容について否定したもので、14日の放送内で「お詫びと情報の訂正がございます」とも記していた。

この日の放送冒頭、鈴木アナは「昨日お伝えしました、『障害のある人が大人になってから』の特集の中で、誤りがありました」とした上で、金澤さんに言及。「金澤翔子さんが書家を引退、とお伝えしましたが、新たな作品の制作は終了しましたが、展覧会の開催やイベントでのパフォーマンスは行っており、作家活動は続けていらっしゃるということです」とした上で、「金澤翔子さんをはじめ、関係者の方々、ファンのみなさま、大変失礼いたしました」と頭を下げ、ともにMCを務める博多華丸も頭を下げた。

金澤さんは4歳から書道を始め、力強い作風が話題となり、2012年のNHK大河ドラマ「平清盛」の番組タイトルを揮毫（きごう）したほか、2020年東京オリンピックの公式アートポスターも担当している。