【広島県広島市】おりづるタワーが「ROOF TOP CAFE ＆ BAR」を営業！広島の景色とカクテルを堪能

[caption id="attachment_1582693" align="aligncenter" width="600"] 屋上展望台「ひろしまの丘」[/caption]

広島の景色がゆっくり染まる、屋上展望台のカフェ＆バーが今年も登場！

おりづるタワーは、今年も期間限定で「ROOF TOP CAFE ＆ BAR」を営業する。期間は、4月20日(月)〜10月31日(土)。運営は握手カフェだ。

2026年のテーマは「warm breeze ＆ gentle time〜穏やかな時と風を感じる場所〜」。屋上展望台を吹き抜ける風とともに、夕暮れの時間がゆっくりと深まる。4月20日(月)のオープンより、サンセットの時間に合わせて幕を開け、夕暮れから煌めく夜景へと移り変わるこの場所だけの景色を届けていく。

「広島」と「日本」を感じるメニューを用意

今年のおりづるタワー「ROOF TOP CAFE ＆ BAR」では、広島産の柑橘や抹茶・煎茶を取り入れたカクテル、地元ティースタンド「WABI」監修メニュー、広島のクラフトビールなど、「広島」と「日本」を感じるメニューを提供。

[caption id="attachment_1582694" align="aligncenter" width="339"] 「抹茶のジントニック」[/caption]

日本の美意識や侘び寂びを感じさせる一杯として、広島駅近くで人気を誇る喫茶スタンド「WABI」の監修のもと、「抹茶のジントニック」1,200円(税込)、「煎茶のジントニック」など、日本茶をベースとした個性豊かなカクテルを展開。

日本らしい素材と感性が詰まった一杯を楽しめる。



「桜尾リミテッドジントニック」1,200円(税込)や、



「瀬戸内はちみつレモンカクテル」1,000円(税込)、



「広島はっさくサワー」1,000円(税込)も味わってみて。



「ROOF TOP CAFE ＆ BAR」を代表する看板カクテル「マジックアワー」1,200円(税込)は、昼から夕暮れへと移ろう空の色合いをグラスに映したグラデーションが美しい一杯。



また今年は、新作「サンセットリバー」1,200円(税込)が登場。夕暮れから夜へと深まる空の情景が表現されており、時間の流れとともに変化する景色をドリンクでも感じられるだろう。

さらに、4月20日(月)〜5月15日(金)の期間限定で、入場した人全員に対象ドリンクを1杯サービス。サンセットタイムの魅力を気軽に楽しんでみては。

料金や入場について

「ROOF TOP CAFE ＆ BAR」の料金は、チャージ料1,500円(税込)、18歳以下1,000円(税込)、4歳未満無料。おりづるタワー入場券(当日券)を持っている人は「ROOF TOP CAFE ＆ BAR」への再入場が可能だ。

なお、「ROOF TOP CAFE ＆ BAR」へは、電車通り沿い(北)側より入場しよう。日中の入口(西側)とは異なるため注意が必要だ。

この機会に「ROOF TOP CAFE ＆ BAR」に足を運び、広島の景色とさまざまなカクテルを堪能してみては。

■ROOF TOP CAFE ＆ BAR

場所：おりづるタワー 屋上展望台

住所：広島県広島市中区大手町一丁目2番1号

期間：4月20日(月)〜10月31日(土)18:00〜23:00(L.O.22:30) ※最新の営業時間は公式HPで案内がある

定休日：不定休

詳細：https://www.orizurutower.jp/rooftopbar

(ソルトピーチ)