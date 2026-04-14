日清製粉ウェルナの恒例投稿

【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）に本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続となる5号ソロを放った。大谷が本塁打に呼応して祝福する日本企業に「すごい」とファンも注目している。

大谷は初回先頭で迎えた第1打席で好投手デグロムが投じた初球、内角へ97.9マイル（約157.6キロ）のフォーシームを完璧に捉え右翼席へ運んだ。飛距離374フィート（約114メートル）の2試合連続となる先頭打者アーチとなった。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは昨季から本塁打数に応じたパンケーキのタワー画像を公式X（旧ツイッター）に投稿することで話題に。奇想天外なトッピングが注目されている。

この日は「2試合連続。月曜日の朝から嬉しいですね」と投稿。5枚積み上がったパンケーキには美味しそうな生クリームとイチゴが添えられており、チョコレートシロップがかけられていた。

ウェルナのお馴染みの投稿にファンも反応。ネット上には「すごい」「厚めのホットケーキなんて、攻めてますね」「お仕事はやっ」「積み上がっていく喜び」「笑っちゃいました」「担当者がいたのか。ご苦労さまです」といった声が並んでいた。（Full-Count編集部）