乃木坂46・岡本姫奈、櫻坂46国立ライブに感動「パフォーマンスに終始圧倒されてました」
乃木坂46の岡本姫奈が、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された「櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を観覧したことを報告した。
【写真】櫻坂46国立ライブを観覧した乃木坂46・岡本姫奈
岡本は、櫻坂46のペンライトの写真とともに、「先日 櫻坂46さんの『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』に行ってきました！」と投稿。「皆さんの熱量をひしひしと肌で感じて パフォーマンスに終始圧倒されてました。 客席からみたあのすごい景色を次はステージ上から見れるように頑張りたいと強く思いました」とつづり、刺激を受けた様子を明かした。
さらに、「終演後 純葉が1番に飛びついてきて本当に可愛かった！！！」と櫻坂46の三期生・向井純葉とのライブ後のエピソードも披露している。
引用：「岡本姫奈」インスタグラム（＠okamotohina_official）
【写真】櫻坂46国立ライブを観覧した乃木坂46・岡本姫奈
岡本は、櫻坂46のペンライトの写真とともに、「先日 櫻坂46さんの『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』に行ってきました！」と投稿。「皆さんの熱量をひしひしと肌で感じて パフォーマンスに終始圧倒されてました。 客席からみたあのすごい景色を次はステージ上から見れるように頑張りたいと強く思いました」とつづり、刺激を受けた様子を明かした。
さらに、「終演後 純葉が1番に飛びついてきて本当に可愛かった！！！」と櫻坂46の三期生・向井純葉とのライブ後のエピソードも披露している。
引用：「岡本姫奈」インスタグラム（＠okamotohina_official）