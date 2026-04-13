【ほの暮しの庭】 7月30日 発売予定 価格： Switch2/PS5/Steam/Windows版 9,020円 Switch版 7,920円 CEROレーティング：C（15歳以上対象）

日本一ソフトウェアは、7月30日に発売を予定しているプレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用生活シミュレーション「ほの暮しの庭」において、物語を彩る登場人物を公開した。

本作は、「夜廻」シリーズのスタッフが手がける、郷愁あふれる田舎の村を舞台にした生活シミュレーションゲーム。農作や畜産に勤しみながら、釣りや狩りを楽しんだり、村人と交流を深めたり……どこか懐かしい、ほのぼのとした田舎暮らしを楽しむことができる。

今回は、主人公と関わる彼ヶ津村の個性豊かな住人たちの紹介や、彼らとの交流のほか、数量限定特典の情報などが公開された。

「ほの暮しの庭」登場人物紹介

リン

まだ若いが、彼ヶ津村の村長を務める少女。責任感が強いあまり、横暴な態度を取ることがある。

コマコ

穏やかで優しいが、気弱な印象の少女。主人公が初めて出会った村人。

キスケ

大工を生業とし、その仕事に誇りを持つ男性。自由奔放で傍若無人だが、面倒見がいい一面もある。

シロージ

寡黙で大柄な木こりの青年。口数は少ないが、喋ると案外親しみやすい。

サザンカ

マイペースで明るい雑貨屋のお姉さん。常にポジティブで、考えるより先に行動するタイプ。

ユータ

人当たりがよく、優しい雰囲気の青年。都会から彼ヶ津村へ移住してきたらしい。

ロッカク

落ち着きがあり、飄々とした雰囲気のおじさん。活発には動かず、面倒くさがりな一面がある。

ヨウ

口数が少ない幼い女の子。村に年が近い子どもが少ないので、友達を欲しがっている。

スミレ

明るく活発で、面倒見のいい少年。釣りや探検など、様々な遊びに詳しい。

ハスミ

物静かで知的な印象の女性。薬の調合が得意で、普段は村の診療所にいる。

コンノ

嫌味な口調の変わり者で、成金趣味の男性。一応、村長の秘書として働いているらしい。

トバリ

無愛想で冷たい印象の少女。村に馴染まず、反抗的な態度が目立つ。

ナゴ

村の土地を買いに来る市役所職員の男性。村人たちからは冷たくあしらわれている。

チナナ

変わった風貌をした露天商の女性。親しみやすいが、どこか掴みどころがない性格。

□「ほの暮しの庭」キャラクター紹介のページ

たくさん会話をして仲を深める！

彼ヶ津村の住人と仲良くなると、お食事会やお泊りなど家に招待してもらえることがある。気になる住人ができたら、たくさん会話をして仲を深めよう。

数量限定！描き下ろしキャラクターの「切り取れるクリアカード」が今ならもらえる

各店舗、ECサイトにて「ほの暮しの庭」を予約すると、「切り取れるクリアカード」がもらえる。5月11日までに予約すると必ず受け取ることができる。

描き下ろしのかわいらしいキャラクターがデザインされたクリアカードは、そのまま飾っても、切り取ってスマートフォンケースに挟んでも楽しめる。

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