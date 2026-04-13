春の新生活に役立つアイテムを探しに100円ショップへ。ダイソーグループの3ブランドが集結する大型店で、注目の商品を教えてもらいました。

■店長おすすめの春の便利グッズ



名古屋・栄のスカイルには、名古屋最大級の売り場面積を誇るダイソーをはじめ、おしゃれで実用的な生活雑貨のstandard products、そして大人かわいい雑貨がそろうTHREEPPYと、ダイソーグループの3ブランドがワンフロアに集結しています。

フロア全体でおよそ5万3000点のアイテムを取り扱う中から、商品を知り尽くした店長に春に役立つ便利グッズを教えてもらいました。

1つ目は「つけ置き洗いジッパーバッグ」。水と洗剤を入れたバッグに洗いたいものを入れてチャックを閉めるだけで、服や子ども用の靴などをつけ置き洗いできます。

続いては「ワンプッシュ式卓上用蓋付ゴミ箱」。机の上や洗面所にも置きやすいサイズで、ゴミ袋が外から見えないスタイリッシュなデザインです。

■電子レンジ用便利グッズ3選



続いては、洗い物を増やしたくない人にもおすすめの「クッキングマグ」。



店長：

「電子レンジだけで、ご飯やスープができます」



米と水を入れて電子レンジ500Wで7分加熱すればご飯が炊けるほか、スープやリゾットも作れます。そのまま器として食卓に出せるため、洗いものを減らせるのも魅力です。

ダイソーでは今、このような電子レンジ専用グッズが特に人気だといいます。



店長：

「こちらは、電子レンジで温泉たまごができてしまう商品になります」

卵を割り入れて黄身に4～6カ所穴をあけ、水30mlを加えてフタをし、500Wで50秒加熱。 お湯を切れば、とろとろの半熟の温泉たまごが完成します。お湯を沸かす手間なく短時間で作れるのが魅力です。

このほかにも、おにぎりやオムライスなど高さのある料理を温める際にラップ代わりとして使えるドーム型カバーや、レンジで加熱しても熱くならず、そのまま食卓に出せるトレーなど、便利なアイテムがそろっています。

手軽で便利なアイテムが、新生活のスタートを支えます。



2026年3月26日放送