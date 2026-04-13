新車100万円以下の驚きのコスパ！

原材料費や輸送費、そして人件費の高騰などから、年々価格上昇が見られるクルマ市場。

それは軽自動車も同じくで、昔は新車で100万円を切る車種も多かったところ、現在ではベーシックモデルでも100万円以上はあたりまえ。

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ハイグレードモデルとなると、軽自動車でも200万円を超えるクルマも数多くなってきました。

そんな価格上昇の波が見られる昨今、トヨタには新車で消費税込み100万円を切る「ピクシス エポック」という軽セダンが存在します。

「ピクシス」は、トヨタがダイハツからOEM供給を受けて製造する軽自動車のシリーズです。

なかでも、ピクシス エポックは2012年にデビューしました。現行モデルは2017年に発売された2代目にあたります。ダイハツからも同じモデルが「ミライース」として販売されています。

販売価格は99万2200円から144万6500円（消費税込）。今の時代の新車価格としてはかなりの低価格設定です。

ピクシス エポックは、徹底した軽量化やコストの削減を目指したダイハツ独自の「e：Sテクノロジー」により、驚くほどの低価格と高い経済性を両立しました。

低価格ながらもダイハツの「DNGA」コンセプトをしっかりと取り入れ、「良品廉価」の高いコストパフォーマンスを実現しています。

ピクシス エポックのボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1500mm（4WD 1510mm）。

パワートレインは660ccの3気筒自然吸気エンジン＋CVTのみの設定で、駆動方式はFFと4WDが用意されています。

パワーユニットには低燃費技術「i-EGRシステム」を採用。イオン電流燃焼制御を用いて燃焼状態を検知して排気ガス（EGRガス）の再循環量を増やし、燃費性能を向上させています。

燃費は25.0km／L（WLTCモード）をマーク。低価格だけでなく、低燃費も高いレベルで実現しています。

エクステリアはとことんシンプルではありますが、四隅に配置したタイヤにより、安定感のあるデザイン。精悍なヘッドライトもスポーティです。

オプションでは、古き良き昭和を思わせるメッキ仕上げの純正ガーニッシュを設定しており、安っぽさは感じません。

同様に、フードガーニッシュとバックドアガーニッシュは2万7720円（消費税込み・以下同）のセットでも販売されており、ドアミラーカバーガーニッシュも7700円で追加装備可能です。

シンプルな設定の中にも、ユーザーがカスタムできる楽しさが用意されています。

インテリアは落ち着きのあるシンプルな造り。新設計のフロントシートによりヒップポイントが下げられており、斜め上の視界を拡大しつつ、頭上の広さと前方視界が広げられています。

2024年9月には一部改良も実施されており、全車に最新の先進運転支援システム「スマートアシストIII」を標準装備しているほか、リアソナーの増設や寒冷地仕様の標準装備化などが図られました。

ラインナップは全部で4種類です。ベーシックな「B“SA III”」、ミドルグレードの「L“SA III”」「X“SA III”」、そしてアルミホイールやオートエアコンなどを装備したハイグレードモデルの「G“SA III”」です。

もっとも安価なモデルが「B“SA III”」で、新車の販売価格（消費税込）はなんと99万2200円。軽自動車とはいえ、新車価格としては国内最安です。

安価なB“SA III”をハイグレードモデルと比較すると、装備や加飾などに幾つかの違いはあります。

ハイグレードモデルに装備されるおしゃれなホイールキャップやボディカラー、LEDヘッドランプや電動格納式ドアミラー、内装加飾などは設定されていません。

しかしエアコン（マニュアル式）やキーレスエントリー、フロントのパワーウインドウは標準装備。

さらに注目なのが、この販売価格で衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報などを含めたスマートアシストIIIは標準搭載している点。

さらにはABSやVSC（横滑り防止装置）、デュアルエアバッグも備わっているので、安全面では及第点といえるでしょう。

100万円を切る販売価格を考慮すれば必要にして十分…。いや、価格以上の基本性能といえるのではないでしょうか。

軽自動車にも価格高騰の波が押し寄せている現代だからこそ、ピクシス エポックのコスパの良さに注目したいところです。