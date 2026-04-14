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意外と知らない内定承諾の真実。法的拘束力のない「意味が特にない紙」提出後に就活生がすべきこと

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しゅんダイアリー就活チャンネルが「【内定承諾】「◯◯だけは質問して」内定後にするべき行動をタイプ別に徹底解説！|27卒」を公開した。 動画では、『確実内定』の著者であるトイアンナ氏をゲストに迎え、内定承諾の重要度や、就活生のタイプ別に適した企業選びの判断軸について解説。内定承諾自体には法的拘束力がなく、内定後こそ企業を厳しく見極める期間であることが強調されている。



トイアンナ氏はまず、内定承諾書について「意味が特にない紙」であると断言し、複数社に承諾をしても問題ないと説明する。その上で、ネームバリューや親の意見だけで入社を決めることの危険性を指摘し、就活生を4つのタイプに分けて企業を見極めるポイントを提示した。



「安定志向タイプ」には、内定後に福利厚生や3年以内離職率を確認することに加え、有価証券報告書を活用した企業体力の分析を推奨。特に、自己資本比率が40%以上あるか、1年以内に返済すべき負債に対して十分な現金があるかを示す流動比率などを確認すべきだと語る。



一方、「成長志向タイプ」には、若手社員の決済可能額やプロジェクト予算を聞き出すことで、「裁量権そのもの」を数値として把握できると説明。また、手厚い研修やOJTがない環境の方が、最も自力でもがくため成長できると独自の視点を交えた。



さらに「やりたいこと重視タイプ」には、希望部署への配属確率や異動のしやすさを確認することの重要性を説き、「迷いタイプ」に対しては、上司との相性が最大の軸になるため、配属決定後に面談をリクエストするべきだとアドバイスした。また、自分が何をされたら不快に感じるかという観点から軸を考えるアプローチも有効だという。



動画の終盤でトイアンナ氏は、入社後に後悔する人の特徴として、内定承諾後に質問をしない点を挙げた。内定後こそOB・OG訪問を通じて社員のリアルな生活水準や職場の風土を確認し、「心の声」に耳を傾けることが、納得のいく就職活動のゴールへと繋がると結論付けている。