歳の離れた仲良し姉妹、10歳のお姉ちゃんと1歳の妹ちゃん。ふたりの何気ないやり取りをママが撮影していると、突然、お姉ちゃんの目には涙が……！？姉妹愛が伝わる、感動的な瞬間を捉えた動画が1430万回再生を超え、Instagramで話題になりました。「もらい泣きしてしまう…」「なんて可愛い姉妹♡」と、反響が寄せられています。



【動画】1歳妹の“初めて”に、10歳姉が思わずポロリ

ベビーチェアに座ってご飯を食べている妹ちゃんのもとへ、お姉ちゃんがやってきました。妹ちゃんに目の高さを合わせるようにかがんで、「ばぁばも来るからさ、怖がったらあかんで！」と言い聞かせるように声をかけます。



そして「オッケー？」と聞くと、妹ちゃんはニコニコの笑顔で「あいっ！」とお返事…！なんと、これが初めてのお返事だったそう。妹ちゃんのお返事に、ニコッと微笑むお姉ちゃんでしたが、初めてのお返事だったことに気づいた数秒後、口を両手で抑えながら「はっ…」と声を漏らして驚きます…！



うれしさを隠せない様子のお姉ちゃん。そんなお姉ちゃんを、妹ちゃんは笑顔で見つめます。「かわいい…『あいっ』って言ったの」と、妹ちゃんの返事に驚きながらも、感動するお姉ちゃん。そんな様子に、微笑むママの笑い声も聞こえてきます。お姉ちゃんは感動が止まらず、うるうるとした目からは涙がこぼれます。



「『はいっ』て言った〜！」と、うれし泣きが止まらないお姉ちゃんを見て、妹ちゃんはニコニコとうれしそう。日頃からよく妹ちゃんを見ているからこそ、妹ちゃんの初めてのお返事に、涙を流して感動したお姉ちゃん。そんな貴重な一瞬を捉えた動画は、ママにとって一生の宝物となりました。



動画を撮影していたママ（＠_jurixmitsu_）に話を聞きました。現在お姉ちゃんは11歳、妹ちゃんは2歳になり、さらに弟くんが生まれ、3人きょうだいになりました。



ーー動画撮影時のママのお気持ちを教えてください。



「もともとお姉ちゃんは、妹がなにかをできるようになったとき、泣きそうになる場面はたくさんありました。まさか、涙を流して本当に泣くとは思わず、とってもびっくりしました！そんなに妹のことを想ってくれているんだなと、とってもうれしくなったのと、お姉ちゃんも妹もどちらも可愛すぎて…尊すぎて大変でした（笑）」



ーー現在のお姉ちゃんと妹ちゃん、ママから見たふたりはどのような関係性でしょうか？



「本当にびっくりするぐらい、ケンカをしないんです！お互い本当に大好きで、妹がお姉ちゃんに突然『ねぇね大好きだよ！』と言って、お姉ちゃんも『ねぇねも大好きよ！』と返事をしている場面をよく見ます。とても仲良しの姉妹で、良い関係だと思います」



ーー妹ちゃんが生まれてからの約2年間、歳の差姉妹の子育てを振り返ってみていかがでしょうか？



「まさかお姉ちゃんがこんなにもお世話を率先して手伝ってくれて、何よりこんなに愛情たっぷりに接してくれるとは思ってもいませんでした！！本当に優しくて、頼りがいがあるお姉ちゃんです。歳が離れている分、1からの子育てでしたが、とっても助かっています」



ーー弟くんが生まれ、お姉ちゃんを真似て弟くんの面倒を見ているという妹ちゃん。3人きょうだいとなった今、子育てで大切にしていることは？



「妹が弟を面倒見ている動画も、とっても可愛くてたまらないです...! 本当にお姉ちゃんの事をよく見ているなと感心しました。



お姉ちゃんのときから変わらず、愛情たっぷりに接しています。『愛情を注ぐぞー！』というわけではなく、もう可愛過ぎて愛おしすぎるので、自然とそういうふうに子育てができています♡私の姿を見て、お姉ちゃんもこんな風になってるのかな？とも思います（笑）」



妹ちゃんを溺愛するお姉ちゃんが見せた涙に、600件を超えるコメントが寄せられました。



「なんて優しいお姉ちゃんなんだろう。見てるこちらまでうるうるしてしまう」

「とっても優しいお姉ちゃん♡素敵なご家族♡お姉ちゃん、将来素敵なママさんになるね！」

「子どもの純粋さがにじみ出ていますね♡」

「赤ちゃんはもちろん可愛いし、妹が可愛くてしょうがないお姉ちゃんもめちゃめちゃ可愛い♡」

「ママさんが愛情たっぷり注いでいる証拠ですね！ たっぷりの幸せが伝わってきました」



Instagram（＠_jurixmitsu_）やTikTok（@_jurixmitsu_）、YouTubeチャンネル『はげちゃびん一族の日常』では、お世話好きなお姉ちゃんと妹ちゃん弟くん、ご家族の愛あふれる微笑ましい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）