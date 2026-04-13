ハライチ・岩井勇気、18歳下妻との休日の過ごし方明かす「めっちゃ出かけます」
お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）が、フジテレビ系『ミキティダイニング』（毎週土曜 前11：00）に出演。妻でタレント・奥森皐月（21）との休日の過ごし方を明かした。
【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月
相方の澤部佑（39）とともにゲスト出演。MCでタレントの藤本美貴と、お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春夫妻とともに、レンコンハンバーグを作った。
岩井は2023年に結婚を発表。結婚3年目となる。結婚してからの変化について「夜中遊びに行かなくなった」「毎日麻雀打ってたんで、朝4時5時くらいまで…」と明かした。
また「休みの日は奥さんと出かける？」と聞かれると、「めっちゃ出かけますよ」「それこそ美術行ったりとか買い物いったり。楽しいです」と告白した。
さらに藤本から「奥さんのどんなところが好きなんですか？」と質問が。澤部は「あんま聞いたことないかもしれない」と期待を寄せた。岩井は「あの…めちゃくちゃ、言ったことについて考えてくれますね。今日こんなことあってとか、モヤモヤしたこととか。それをちゃんと考えてくれる」とのろけた。
藤本がしみじみと「18歳離れてたら、かわいくてたまらなくないですか？」と聞くと、澤部があたかも初めて知ったかのようなリアクションで「18？」と驚き。岩井は「なんで改めて強調してくる？」とツッコミを入れた。
【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月
相方の澤部佑（39）とともにゲスト出演。MCでタレントの藤本美貴と、お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春夫妻とともに、レンコンハンバーグを作った。
岩井は2023年に結婚を発表。結婚3年目となる。結婚してからの変化について「夜中遊びに行かなくなった」「毎日麻雀打ってたんで、朝4時5時くらいまで…」と明かした。
さらに藤本から「奥さんのどんなところが好きなんですか？」と質問が。澤部は「あんま聞いたことないかもしれない」と期待を寄せた。岩井は「あの…めちゃくちゃ、言ったことについて考えてくれますね。今日こんなことあってとか、モヤモヤしたこととか。それをちゃんと考えてくれる」とのろけた。
藤本がしみじみと「18歳離れてたら、かわいくてたまらなくないですか？」と聞くと、澤部があたかも初めて知ったかのようなリアクションで「18？」と驚き。岩井は「なんで改めて強調してくる？」とツッコミを入れた。