3000万人超にプレイされた海外発の人気ノベルゲー「ドキドキ文芸部！(Doki Doki Literature Club!)」がセンシティブなテーマの描写を理由にGoogle Playから削除される

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