株主優待で「串カツ田中が年50本無料」と言う同僚。今後“優待率がアップ”するそうですが「必要投資額」はどのくらいですか？ 制度変更のメリット・注意点も解説

株主優待の実施回数を年1回から年2回に

串カツ田中 」を主力とするユニシアホールディングスは、2026年5月から 株主優待 制度を拡充し、個人 投資 家向けの魅力がアップします。 では、 株主優待 を受けると具体的にどのくらいお得なのか、優待を得るために必要な 投資 額はどのくらいか、ユニシアホールディングスの 株主優待 制度と必要 投資 額、利回りなどを解説します。

2026年3月に、「串カツ田中ホールディングス」から社名を変更した「ユニシアホールディングス」。これまでの株主優待制度は、毎年11月末を基準日に年1回受けられるものでした。

今後は、5月末と11月末に、同じ内容の優待がそれぞれ受けられるようになります。金額や株数ごとの区分といった優待内容そのものは据え置きですが、同じ内容の優待を年2回受けられるようになることで、優待総額が実質的に2倍となり、株主還元の強化と投資魅力の向上が図られています。

「変更後」の株主優待の内容は図表1の通りです。例えば、100株保有の場合、年間4000円分の電子優待券が進呈されます。

優待券は1000円単位の電子チケットとして発行され、スマートフォンでQRコードを提示することで利用できます。11月末基準分の優待券は翌年2月に、5月末基準分は8月下旬に発行され、有効期限は発行から6ヶ月後です。

図表1



ユニシアホールディングス IRニュース より筆者作成

利用可能店舗は「串カツ田中」だけでなく、グループ内の複数ブランドで利用可能です。



優待券を店舗で実際に利用するとどのくらいお得？

優待を受けるための最低保有株数は100株です。100株で年間4000円相当の食事券がもらえますが、実際にどのくらい食べられるのでしょうか。串カツ田中の串カツは、1本あたり約120～180円が標準的な価格帯です。

定番の豚・鶏・野菜串は120～150円、海鮮や変わり種は200円前後となっています。仮に1本160円で計算した場合、4000円だと4000円÷160円＝25本分食べられる計算です。

年間50本をお得に食べるには、平均160円×50本分＝8000円分の優待券を手に入れる必要があります。図表1より、最低300株保有すると8000円分の優待券を受け取れることが分かります。

2026年4月時点における株価は1900～2000円前後で推移しているので、1株1900円とした場合、必要資金は300株×1900円＝57万円となり、「57万円投資すれば、毎年50本の串カツが実質無料で食べられる」計算になります。

なお、最低保有数の100株購入した場合の投資金額は100株×1900円＝19万円です。「19万円投資すれば、毎年25本の串カツが実質無料で食べられる」計算になります。串カツ田中の客単価は約2900円ですので、「19万円投資すれば、毎年2回、食事券を2000円ずつ使って900円で飲食できる」とも言えます。



有効期限が短くなった点には注意

制度変更に伴い、個人株主にとって魅力度が増したユニシアホールディングスの株主優待制度ですが、注意点もあります。発行回数の増加に伴い、有効期限は従来の1年間から6ヶ月間に短縮されます。

そのため、来店頻度が低いと期限切れになる恐れがあります。また、優待券は電子チケットとして受け取るため、電子チケットのURLや画面を誤って削除した場合、再発行はできません。

また、スマートフォンの操作に慣れていない人は扱いが難しく感じるかもしれません。加えて、株主優待がいくら魅力的でも、株式そのものの変動リスクがあることには変わりません。

そうした点に留意さえすれば、優待利回りが2.1％と比較的高率で手軽に外食が楽しめるユニシアホールディングスは要検討の銘柄と言えそうです。



出典

株式会社ユニシアホールディングス IRニュース

執筆者 : 掛川夏

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種