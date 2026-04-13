日曜劇場「ＧＩＦＴ」初回 人気アナの出演が話題「馴染んでて気付かなかった」「ラヴィット！とは全然違う」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）が、12日にスタートした。人気アナウンサーが出演し、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「誰かと思った」日曜劇場「ＧＩＦＴ」に登場した人気アナ
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、編集長・西陣誠子（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ向かう。車いすラグビーの激しいぶつかり合いを初めて目にした人香は、その迫力に圧倒される。別の日、人香は「シャークヘッド」とは対照的に、やる気もまとまりもないチーム「ブレイブブルズ」の練習風景を目撃。そこで、変わり者の宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）と出会う。
「シャークヘッド」のマネージャーとして登場したのは、TBSの南波雅俊アナウンサー。人香に車いすラグビーのルールを説明するほか、ときには作曲家マネージャー・昊（玉森裕太）を叱るなど、印象的な演技を見せた。
南波アナの登場に、視聴者からは「一瞬誰かと思った」「馴染んでて気付かなかった」「ハマってる」「めちゃくちゃ俳優さん」「『ラヴィット！』とは全然違う」など、驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】「誰かと思った」日曜劇場「ＧＩＦＴ」に登場した人気アナ
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」人香（有村架純）、車いすラグビーの取材へ
雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、編集長・西陣誠子（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ向かう。車いすラグビーの激しいぶつかり合いを初めて目にした人香は、その迫力に圧倒される。別の日、人香は「シャークヘッド」とは対照的に、やる気もまとまりもないチーム「ブレイブブルズ」の練習風景を目撃。そこで、変わり者の宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）と出会う。
「シャークヘッド」のマネージャーとして登場したのは、TBSの南波雅俊アナウンサー。人香に車いすラグビーのルールを説明するほか、ときには作曲家マネージャー・昊（玉森裕太）を叱るなど、印象的な演技を見せた。
◆「ＧＩＦＴ」南波雅俊アナの出演に反響
南波アナの登場に、視聴者からは「一瞬誰かと思った」「馴染んでて気付かなかった」「ハマってる」「めちゃくちゃ俳優さん」「『ラヴィット！』とは全然違う」など、驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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