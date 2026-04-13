G−DRAGON（37）が、納税論争があるチャウヌ（29）の謝罪文に「いいね」を押し、話題となった。

韓国メディアのデーリーアンは13日、「13日午前6時時点で、チャウヌがSNSに掲載した謝罪文には153万人が『いいね』を押した。その中にG−DRAGONも含まれ、注目された」と報じた。

チャウヌは8日、SNSで「納税に関する論争で失望と混乱を招いたことを心からおわびします。国税庁の手続きと結果を尊重し、関連する税金はすべて納付しました。十分に見極められなかった責任はすべて私にあります。回避はしません」と謝罪した。所属事務所側は9日に「納付額の一部は国税庁の還付手続きに従って調整される予定。実質的な負担額は約130億ウォン（約13億円）規模になると、会計士を通じて案内を受けた」と明かしていた。

2人は昨年、韓国の慶州で開催されたAPEC首脳会議歓迎夕食会で縁を結んだ。当時広報大使だったG−DRAGONが舞台を披露し、軍務中のチャウヌは司会を務めた。その後、会場で2人が一緒に撮った写真が公開され、親交が話題となった。