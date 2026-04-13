チャンネル登録者数30万人超えの人気夫婦ユーチューバー「破天荒夫婦」が13日までにYouTubeチャンネルを更新。新幹線のグリーン車をめぐる動画について謝罪した。

破天荒夫婦は夫のりきやと妻のみやびによる夫婦ユーチューバー。リアルな子育ての様子の発信などで人気を集めている。

破天荒夫婦は3歳の息子の“りき太觔”くんを連れて新幹線のグリーン車に乗る動画を公開。車内で年配の男性に会話の声量の大きさを注意されたといい、りきやは下車後に「電車の中で変なじじぃに絡まれてん」「ああいうヤツはグリーン車乗る資格ない」などと男性を批判した。夫婦によると“りき太觔”は「普通のトーンでしゃべっていた」という。

しかし、SNSでは「子供の声って普通の音量でもうるさく感じるよ」「グリーン車はある程度落ち着いた静寂な空間に課金するような車両」「グリーン車で動画撮影されたらどんなに静かだろうと迷惑だよ」などの声が寄せられた。該当動画は現在削除されている。

13日までに「現在、問題になっている件について」と題した動画を投稿。りきやが「本日は、私たちの動画をご覧いただいた皆様、そして今回の動画によって不快な思いをさせてしまった方々に心よりおわび申し上げます」と謝罪し、夫婦そろって頭を下げた。

りきやは「新幹線の車内での出来事についてお話しした動画の中で、私たちの発言や表現に配慮が足りず、多くの方に不快な思いをさせてしまいました」と説明。「特に相手の方に対して強い言い方をしてしまったことや、感情的な表現をしてしまったことについて深く反省しております。本当に申し訳ありませんでした」と詫びた。

さらに、「今回の動画によって子供連れの方がグリーン車を利用すること自体が批判されるような空気を生んでしまった可能性があることについても、深く反省しております。本来、公共交通機関はさまざまな方が利用する場所であり、子供連れの方が利用すること自体が否定されるべきでないものと考えています。私たちの発言によってそのような方々まで肩身の狭い思いをされるような空気を作ってしまった可能性があることについて大変申し訳なく思っています」と話した。

妻のみやびは「新幹線という公共の場で動画撮影を行っていたことについても、周囲の方への配慮が十分ではなかったと反省しております」と謝罪。「今後は新幹線を含めた公共交通機関の中での動画撮影は行わないようにします」と考えを改めた。

「またどのような状況であっても公共の場では周囲の方への配慮が最も大切であり、その意識が足りていなかったことについても深く反省しております。今回の件を通して発信する立場としての責任の重さや言葉の影響力について、改めて深く考えさせられました。今後は公共の場での振る舞いや発信内容についてこれまで以上に慎重に考え、周囲の方々への配慮を第一に行動していきます。この度は本当に申し訳ありませんでした」と謝罪の言葉を重ねた。