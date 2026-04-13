「アヲハタ まるごと果実 いちご」が香る本屋　期間限定で登場/ 初の書籍出版記念で【アヲハタ】

アヲハタは4月7日、ジャムの使い方を再提案するレシピ本「Is this“jam”or not?」を発売した。書籍の出版は今回が初となる。

同社は「未来に向けたジャム」として、ジャムの新しい価値創造に取り組んでいる。書籍はその第1弾で、コンセプトは「『アヲハタ まるごと果実』で日々のフルーツフルライフを」。ジャムを“果物”として使い、フルーツを気軽に楽しめるレシピを提案するライフスタイルブックに仕上げた。レシピは人気料理家の今井真実さんが監修した。

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〈書店とコラボし記念企画を各地で展開〉

発売記念として、春から夏にかけて各地の書店とコラボした企画を順次展開する予定。第1弾として、4月24日から丸善ジュンク堂書店の5店舗と連携し、「アヲハタ まるごと果実 いちご」の香りが広がる本屋を登場させる。店内にディフューザーを設置し、書籍の世界に誘うという。

期間は2週間ほどを予定。同店舗で文庫本1冊を購入した人に「まるごと果実 いちご」柄のオリジナルブックカバー1枚をプレゼントする企画も実施する。なくなり次第、配布終了となる。

■実施概要

期間: 2026年4月24日(金)〜2週間程度

【実施店舗】

･「ジュンク堂書店 池袋本店」

･「ジュンク堂書店 吉祥寺店」

･「MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店」

･「ジュンク堂書店 広島駅前店」

･「丸善 広島店」

【オリジナルブックカバーの配布について】

上記5店舗にて文庫本を1冊購入につき1セット配布する。

※なくなり次第配布を終了する。

※対象は文庫本のみ、単行本や新書などの購入では付属しない。

そのほか、4月中旬には、大阪「梅田 蔦屋書店」に同書籍の特設コーナーを設置する。パネル展示のほか、今井真実さんを招いたトークイベントも企画中という。また同期間で、東京･銀座「教文館」でもミニパネル展を実施する。コラボの詳細は、SNSなどで順次発表するとしている。

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〈書籍概要(抜粋)〉

【書名】「Is this “jam” or not?」

【発売日】2026年4月7日(火)

【価格】税込1,430円

【ターゲット】

･フルーツは好きだけれど、皮むきや処理が面倒と感じている。

･フルーツレシピのバリエーションを楽しみたい。

･器やテーブル、空間の演出も楽しみたい。