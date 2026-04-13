本拠地レンジャーズ戦

米大リーグ、ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でレンジャーズに2-5で敗れた。10日（同11日）からの3連戦の成績は2勝1敗。前日の一戦には、日本の大物女優が客席で観戦し、大谷翔平投手の先頭打者弾も打席のすぐそばで目撃していた。

大谷に4試合ぶりの一発が飛び出した11日（同12日）のレンジャーズ戦。6-3で勝利した試合の客席にいたのは、女優で歌手の73歳、夏木マリだ。自身のXとインスタグラムで観戦を報告。画像や動画が複数添えられている。

一塁側のネット裏から観戦。大谷の先頭打者弾を打席の背後から捉えた動画がアップされ、カメラで打球を追いながら「おー！」と大興奮。「大谷さん、初打席からホームランで一気に会場の空気が変わって最高〜」と大満足のようだった。

投稿の写真ではドリンクとフードと共に観戦する様子も。「今回はラウンジも使える席で、グラウンドの熱気をすぐそばで感じながら、ゆったり観戦 好きなものをつまみつつ、野球に集中できる贅沢な時間でした」と満喫していた。

この投稿を見たネット上のファンからは「わわ！夏木マリさん観戦行ってるぅ」「すごい目の前ですね！」「羨ましい〜」「翔平さんの近く」「いい席で観戦されてる」「テレビでマリさん確認済みでしたw」との声が寄せられた。

ドジャースは開幕から14試合を消化し、11勝3敗でナ・リーグ西地区で首位。13日（同14日）からはメッツとの本拠地3連戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）