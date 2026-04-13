長州小力から「直接謝罪のお電話を頂戴しました」、イメージモデル起用のビール会社が報告
ピン芸人の長州小力（54）をイメージモデルに起用しているクラフトビールメーカー・横浜ベイブルーイングの鈴木真也代表取締役が、13日までに公式Xを更新。本人から謝罪を受けたことと契約解除を発表した。
【写真】「う、ウチのイメージモデルが、、、」長州小力モデルのビジュアル
投稿で「小力さんから直接謝罪のお電話を頂戴しました」と報告。続けて「弊社としましては、非常に残念ですが、本日をもって契約終了とさせていただきます」と伝えた。
さらに次の投稿で「ということで、新しい方を探さないといけないのですが、弊社のイメージモデルをやりたい方がいらっしゃいましたら、自薦他薦構いませんので、ご連絡ください！」と呼びかけ。「ちなみに、たくさんご意見のあった、本家 長州力さんへのオファーも真剣に考えてみます」ともつづった。
長州小力は10日、所属の西口プロレスの公式YouTubeに登場し、東京都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が道交法違反容疑で捜査されている件について謝罪。黒のジャケット姿に身を包み、神妙な面持ちで「長州小力です。この度は、多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がせ、応援してくれてるファンの皆様が視聴者の皆様にご迷惑かけたことを心より深く反省し申し訳なく思います。すいませんでした」と力のない声で謝罪。約4秒間頭を下げるなどしていた。
【写真】「う、ウチのイメージモデルが、、、」長州小力モデルのビジュアル
投稿で「小力さんから直接謝罪のお電話を頂戴しました」と報告。続けて「弊社としましては、非常に残念ですが、本日をもって契約終了とさせていただきます」と伝えた。
さらに次の投稿で「ということで、新しい方を探さないといけないのですが、弊社のイメージモデルをやりたい方がいらっしゃいましたら、自薦他薦構いませんので、ご連絡ください！」と呼びかけ。「ちなみに、たくさんご意見のあった、本家 長州力さんへのオファーも真剣に考えてみます」ともつづった。