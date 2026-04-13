「フワフワ♡」「可愛すぎて抱きしめたい」と絶賛の声が寄せられているのは、ブラッシングしてもらうのが大好きな猫ちゃんのブラッシングタイムの光景。思わず顔が緩んでしまう猫ちゃんの姿が再生回数66万回を突破し、その光景を見た人に癒やしを届けています。

【動画：『ブラッシングが大好き』なふわふわの猫→念入りに毛を梳かしてあげると…可愛すぎる反応】

ブラッシングが大好きな猫ちゃん

ある日、Instagramアカウント『たんとぽぽ』に投稿されたのは、飼い主さんにブラッシングをしてもらう猫ちゃんの光景。飼い主さんのおうちにはラグドールの兄妹がいて、ふたりとも飼い主さんにブラッシングをしてもらうのが大好きなのだとか。飼い主さんが猫ちゃん用コームで胸のフワフワとした毛を梳かしてあげると、猫ちゃんは気持ち良さそうに目を細めていたといいます。

思わずうっとりしてしまう姿にキュン♡

そうして飼い主さんが猫ちゃんにブラッシングをしてあげていると、猫ちゃんはどんどんうっとりとしたお顔に。さらには「もっと撫でて」というように、顔を上に向けて飼い主さんがブラッシングしやすい体勢をとってくれたといいます。

ブラッシングが苦手な猫ちゃんも少なくないなか、そんなに嬉しそうにブラッシングさせてくれる猫ちゃんの姿には、「どうしたらブラッシング好きになりますか？」という質問が寄せられることに。猫ちゃんに無理をさせず、猫ちゃんに合ったブラシを選ぶことを意識しているという飼い主さんの答えに、大きな愛情を感じます。

掃除用の粘着テープもお気に入り♪

そんな猫ちゃんへの愛情が伝わってくるブラッシングタイムの光景ですが、飼い主さんはちょっと変わったブラッシング道具を使うこともあるのだそう。それは、掃除をする時に使う『粘着テープ』！

ソファの背もたれに乗っていた猫ちゃんに粘着テープを優しく当ててコロコロと転がしてみたところ…なんと、猫ちゃんはグルグルと嬉しそうに喉を鳴らし始めたのだとか！コロコロと当たる粘着テープの感触が、マッサージをされているようで気持ちいいのでしょうか？

飼い主さんが粘着テープを背中に当てるたび、だんだん目がとろんとしてくる猫ちゃん。こんなに喜んでくれたら、ブラッシングをする時間がお互いに楽しみのひとつになりそうです。

そんな猫ちゃんのブラッシングの光景には、たくさんの反響が寄せられることに。「とろけ顔が可愛すぎる！」「首周りフワフワ」「綺麗な猫ちゃん♡」と、癒やしを届けています。

Instagramアカウント『たんとぽぽ』では、そんな猫ちゃんたちと飼い主さんの穏やかな日々が綴られています。猫ちゃんたちがのびのびと過ごす姿に癒やされることでしょう。

たん君、ぽぽちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「たんとぽぽ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。