フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ミルウォーキー・バックス

日付：2026年4月13日（月）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 126 - 106 ミルウォーキー・バックス

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ミルウォーキー・バックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし29-26で終了する。

第2クォーターはミルウォーキー・バックスが逆転し58-62で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し96-78で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし126-106で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 09:35:12 更新