俳優高知東生（61）が13日、Xを更新。京都府南丹市の小6男児行方不明事件をめぐり、私見をつづった。

高知は「京都男児行方不明事件。素人達の色々な噂や憶測がネット上に広まっているけど、素人が思いつく事は警察はとっくに調べていると思うぞ」と書き出した。そして「どんな問題もそうだが、素人が思いつく事なんか、その道のプロ達はとっくに思いついている。なのになぜか素人はプロが思いつかないことを思いついたと考えるんだよな」と述べた。

京都府警によると、南丹市立園部小の卒業式だった3月23日、安達結希さん（11）の父親は、自宅から9キロ離れた小学校のそばまで車で送り、午前8時ごろ降ろしたなどと説明。担任が母親に午前11時45〜50分ごろ登校していないことを連絡し行方不明の可能性が浮上し、正午ごろ、父親が110通報したという。

府警は25日、顔写真や当時の服装などを公開。29日には園部小から西約3キロの山中で通学用リュックが見つかった。今月12日には、府警が市内の山中を捜索した際、安達さんのものと特徴が似ている黒色のスニーカーを発見した。