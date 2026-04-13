【風、薫る 第12回あらすじ】りん、シマケンから助けられる 直美はドレスで鹿鳴館へ
【モデルプレス＝2026/04/13】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第12話が、4月14日に放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
シマケン（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりん（見上愛）は、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。
直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞く。そしてある作戦を思い立ち、メアリー（アニャ・フロリス）からドレスを借りて、鹿鳴館に向かう。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第12話／4月14日（火）放送
シマケン（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりん（見上愛）は、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。
直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞く。そしてある作戦を思い立ち、メアリー（アニャ・フロリス）からドレスを借りて、鹿鳴館に向かう。
（modelpress編集部）
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