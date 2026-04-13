◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に、サイ・ヤング賞２度の実績を誇るジェーコブ・デグロム投手（３７）から２試合連続の先頭打者本塁打となる５号ソロを放った。

両軍無得点で迎えた１回裏先頭で、初球の９７・９マイル（約１５７・６キロ）の直球を振り抜くと、打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）、打球角度３９度、飛距離３７４フィート（約１１４メートル）で右翼席へ消えていった。

ボールを拾ったのはシドニー・スレイターくん（１１）。「将来は翔平のようにメジャーリーガーになるのが夢。だから翔平のホームランボールがここにあるなんて夢のようです！」と笑顔だった。

大谷は昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続いている連続試合出塁を「４６」に伸ばした。１０日（同１１日）の本拠地・レンジャーズ戦で、２００９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）にイチロー（マリナーズ）作った日本人記録「４３」を抜いて新記録を樹立したが、さらに記録を更新し続けている。